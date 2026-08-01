Μαζεμένες γνωστοποιήθηκαν χθες οι εξελίξεις ως προς το φυσικό αέριο και τον κυπριακό ενεργειακό τομέα. Από τη μια η Shell ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να πωλήσει τη μονάδα BG Cyprus (και το μερίδιό της, 35%, στο κοίτασμα Αφροδίτη) στον ουγγρικό όμιλο πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL Group, έναντι ποσού που μπορεί να φθάσει τα 720 εκατ. δολάρια. Από την άλλη, η ΕΤΥΦΑ (Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου) δημοσίευσε χθες τον διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών για την ολοκλήρωση του Έργου Τερματικού Εισαγωγής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στο Βασιλικό.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής για πώληση του μεριδίου της Shell στο κοίτασμα Αφροδίτη, η ουγγρική MOL θα αποκτήσει ποσοστό 35%. Άλλο 30% διαθέτει η ισραηλινή NewMed Energy, όμως διαχειριστής του κοιτάσματος, με 35% είναι η αμερικανική Chevron. Εν ολίγοις, η αλλαγή στη σύνθεση των εταίρων του Αφροδίτη δεν επηρεάζει τη συνεργασία Chevron – Κυπριακής Δημοκρατίας για την αξιοποίηση του κοιτάσματος.

Η Shell επιδιώκει την επέκταση του χαρτοφυλακίου της στο LNG, προκειμένου να κεφαλαιοποιήσει την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για το καύσιμο, ενώ την Πέμπτη ανακοίνωσε ότι θα λάβει την τελική επενδυτική απόφαση για τη δεύτερη φάση του έργου LNG στον Καναδά έως τα τέλη του 2026.

Σε ό,τι αφορά το τερματικό επαναεριοποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό, η χθεσινή προκήρυξη του διαγωνισμού από την ΕΤΥΦΑ ήρθε δύο χρόνια μετά τη μονομερή διακοπή της σύμβασης από την κινεζική CPP, που είχε κερδίσει το 2019 τον διαγωνισμό.

Ο νέος διαγωνισμός είναι με κλειστή διαδικασία (Restricted Procedure) και περιλαμβάνει στάδιο προεπιλογής (Prequalification) των ενδιαφερόμενων εργολάβων. Δηλαδή, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει αρχικά να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και μόνο όσοι προεπιλεγούν θα προσκληθούν να καταθέσουν πλήρη οικονομική και τεχνική προσφορά.

Η εκτιμώμενη αξία των έργων που απομένει να γίνουν στο Βασιλικό ανέρχεται στα 180 εκατ. ευρώ και η διάρκεια της σύμβασης (των κατασκευών) υπολογίστηκε σε δύο χρόνια.

Μέχρι τις 26 Αυγούστου 2026 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στην ΕΤΥΦΑ ή αιτήματα για διευκρινήσεις. Τελευταία ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίστηκε η 9η Σεπτεμβρίου 2026, το μεσημέρι. Είναι όμως πιθανό να δοθεί παράταση, νοουμένου ότι αυτή θα ζητηθεί από ενδιαφερόμενους.