Η ΕΤΥΦΑ (Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου) δημοσίευσε χθες τον… πολυαναμενόμενο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών για την ολοκλήρωση του Έργου Τερματικού Εισαγωγής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στο Βασιλικό.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε δύο χρόνια και λίγες μέρες μετά τη μονομερή διακοπή της σύμβασης από την κινεζική CPP, που είχε κερδίσει το 2019 τον διαγωνισμό. Η διακοπή της σύμβασης έγινε στις 18 Ιουλίου 2024.

Ο νέος διαγωνισμός είναι με κλειστή διαδικασία (Restricted Procedure) και περιλαμβάνει στάδιο προεπιλογής (Prequalification) των ενδιαφερόμενων εργολάβων. Δηλαδή, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει αρχικά να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και μόνο όσοι προεπιλεγούν θα προσκληθούν να καταθέσουν πλήρη οικονομική και τεχνική προσφορά.

Η εκτιμώμενη αξία των έργων που απομένει να γίνουν στο Βασιλικό ανέρχεται στα 180 εκατ. ευρώ και η διάρκεια της σύμβασης (των κατασκευών) υπολογίστηκε σε δύο χρόνια.

Το έργο αφορά εργασίες και υπηρεσίες σχετικές με:

την ολοκλήρωση του τερματικού LNG,

τα κατασκευαστικά έργα για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου,

κατασκευή εγκαταστάσεων τερματικού φυσικού αερίου,

υπεράκτιες κατασκευές (offshore fabrication),

υπηρεσίες μηχανικών, αρχιτεκτόνων, επιθεώρησης και τεχνικής υποστήριξης,

εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, η ανάθεση του έργου σε εργολάβο θα γίνει με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (Best Price–Quality Ratio), δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένη η ΕΤΥΦΑ να επιλέξει τη χαμηλότερη οικονομική πρόταση. Συνεπώς, αποκτά πρόσθετη σημασία η αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε πρότασης.

Μέχρι τις 26 Αυγούστου 2026 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στην ΕΤΥΦΑ ή αιτήματα για διευκρινήσεις. Τελευταία ημερομηνία κατάθεσης προσφορών καθορίστηκε η 9η Σεπτεμβρίου 2026, το μεσημέρι.