Πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναφέρουν ότι χθες έσβησαν και οι τελευταίες ελπίδες της Κυπριακής Δημοκρατίας να αποφύγει το βαρύ πολιτικό, θεσμικό, ηθικό και οικονομικό κόστος από την επιμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μηχανισμού χρηματοδότησης CINEA να επιστραφεί στα ευρωπαϊκά ταμεία ποσό 67 εκατ. από τα περίπου 75 που της δόθηκαν ως χορηγία από τον CINEA για να κατασκευάσει τις υποδομές εισαγωγής και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Βασιλικό.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι με χθεσινή αυστηρή επιστολή του στις κυπριακές Αρχές, ο CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) ενημέρωσε ότι απορρίπτει τελεσίδικα την επιχειρηματολογία της κυπριακής κυβέρνησης εναντίον της αρχικής απόφασης του ευρωπαϊκού οργανισμού να εκδοθεί χρεωστικό και να υποχρεωθεί η Δημοκρατία να επιστρέψει ένα ποσό κοντά στα 75 εκατ. ευρώ, από τα 101 εκατ. που της είχαν εγκριθεί ως χορηγία το 2017 για να κατασκευάσει το τερματικό στο Βασιλικό.

Από τον Ιούλιο του 2024 έγινε γνωστό ότι η ΕΕ και ειδικότερα ο CINEA είχαν ζητήσει από τις κυπριακές αρχές να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού που είχε δοθεί έως τότε ως χορηγία για την κατασκευή του τερματικού στο Βασιλικό από την ΕΤΥΦΑ. Η απόφαση για επιστροφή του ποσού οφειλόταν στις πληροφορίες που τέθηκαν εις γνώση του CINEA και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ από τον τότε Γενικό Ελεγκτή (Οδυσσέα Μιχαηλίδη) για παρατυπίες ή και παρανομίες κατά τη διαδικασία κατακύρωσης της προσφοράς για το τερματικό σε κοινοπραξία υπό την κινεζική CPP.

Είχε αναφερθεί τότε από τον CINEA πως οι ευρωπαϊκές Αρχές επιβεβαίωσαν με δική τους αξιολόγηση των πεπραγμένων την αρχική θέση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κύπρου ότι η βαθμολογία που πήρε από τη ΔΕΦΑ η κοινοπραξία υπό τη CPP ήταν κάτω από το ελάχιστο απαιτούμενο και θα έπρεπε να οδηγήσει σε αποκλεισμό της από τον διαγωνισμό.

Εξετάστηκε επίσης και μάλλον επιβεβαιώθηκε ότι μία εταιρεία της κοινοπραξίας δεν είχε τα απαιτούμενα χρόνια εμπειρίας, ενώ παράτυπη θεωρήθηκε και η αύξηση κατά 25 εκατ. της αξίας του συμβολαίου, με απόφαση της κυβέρνησης Αναστασιάδη και της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), με επίκληση των οικονομικών ανατροπών που προκλήθηκαν στο διεθνές εμπόριο την περίοδο της πανδημίας.

Μετά και τη χθεσινή εξέλιξη, η Κυπριακή Δημοκρατία καλείται να επιστρέψει στον CINEA μέχρι τον Νοέμβριο του 2025 συνολικό ποσό 67.2 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι τα χρήματα που έλαβε και ξόδεψε από την ΕΕ για την κατασκευή του τερματικού. Για το έργο έχει ξοδευτεί μέχρι στιγμής ποσό πέραν των 250 εκατ. ευρώ, αλλά παραμένουν προς υλοποίηση κατασκευαστικά έργα που δυνατό να ξεπεράσουν σε κόστος τα 100-150 εκατ. ευρώ.

Από τον Ιούλιο του 2024 η CPP εγκατέλειψε το έργο και ακύρωσε την… αμαρτωλή σύμβαση που υπέγραψε με τη ΔΕΦΑ το 2019, με πολιτική απόφαση του Προέδρου Αναστασιάδη και παρά τις έντονες διαφωνίες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Γενικού Λογιστηρίου.