Σε εκτεταμένες περικοπές στο ελληνικό της δίκτυο για τον χειμώνα του 2026 προχωρά η Ryanair, ανακοινώνοντας κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη, απώλεια 700.000 διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων και κατάργηση 12 δρομολογίων από την Ελλάδα.

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των ελληνικών αεροδρομίων, υποστηρίζοντας ότι η μείωση του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων δεν μετακυλίστηκε στους επιβάτες.

Σύμφωνα με τη Ryanair, η εξέλιξη αυτή έχει καταστήσει την Ελλάδα λιγότερο ανταγωνιστική κατά τους μήνες χαμηλής ζήτησης, περιορίζοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης της χειμερινής συνδεσιμότητας και επηρεάζοντας την προσπάθεια επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

Το μεγαλύτερο πλήγμα αφορά τη Θεσσαλονίκη, όπου η εταιρεία αποσύρει τα τρία αεροσκάφη που διατηρούσε στη βάση της. Η επένδυση αυτή αποτιμάται από τη Ryanair σε 300 εκατ. δολάρια.

Η απόφαση συνεπάγεται απώλεια 500.000 διαθέσιμων θέσεων για τη Θεσσαλονίκη, μείωση 60% σε σχέση με τον χειμώνα του 2025, καθώς και κατάργηση δρομολογίων προς προορισμούς όπως το Βερολίνο, τα Χανιά, η Φρανκφούρτη, η Στοκχόλμη και το Ζάγκρεμπ.

Στο συνολικό πακέτο περικοπών περιλαμβάνεται και μείωση χωρητικότητας στο αεροδρόμιο της Αθήνας, με απώλεια της σύνδεσης Αθήνα – Μιλάνο. Παράλληλα, η Ryanair αναστέλλει τη δραστηριότητά της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά τη χειμερινή περίοδο.

Η εταιρεία αναφέρει ότι η ελληνική κυβέρνηση κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση μειώνοντας, από τον Νοέμβριο του 2024, το Τέλος Ανάπτυξης Αεροδρομίων κατά 75%, από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Ryanair, η μείωση αυτή δεν πέρασε στην τελική τιμή για τους επιβάτες από τα περισσότερα ελληνικά αεροδρόμια, ιδίως από εκείνα που διαχειρίζεται η Fraport Greece.

Η Ryanair υποστηρίζει ακόμη ότι η Fraport Greece έχει αυξήσει τις χρεώσεις της κατά 66% σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα. Παράλληλα, αναφέρει ότι και το αεροδρόμιο της Αθήνας αναμένεται να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις χρεώσεων τον ερχόμενο χειμώνα.

Κατά την εταιρεία, το αποτέλεσμα είναι η Ελλάδα να χάνει αεροπορική χωρητικότητα προς όφελος πιο ανταγωνιστικών αγορών, όπως η Αλβανία, η Ιταλία και η Σουηδία.

