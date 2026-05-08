Ξεκίνησε η εκτύπωση των ψηφοδελτίων για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου, και θα ολοκληρωθεί στις 14 Μαΐου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Κυβερνητικού Τυπογραφείου. Σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο Εκλογών, Ελίκκο Ηλία, το μεγαλύτερο ψηφοδέλτιο είναι αυτό της Λευκωσίας, με διαστάσεις 67×23 εκατοστά και εκτυπωμένο και στις δύο όψεις.

Τα ψηφοδέλτια τα οποία είναι ενιαία για κάθε Εκλογική Περιφέρεια, εκτυπώνονται σε χαρτί ασφαλείας, διαφορετικού χρώματος και περιέχουν σε χωριστή αριθμημένη στήλη τους συνδυασμούς κομμάτων και ανεξαρτήτων και τους μεμονωμένους υποψήφιους της οικείας Εκλογικής Περιφέρειας.

Η εμφάνιση των κομμάτων στα ψηφοδέλτια γίνεται κατά αλφαβητική σειρά, προτασσομένων των αυτοτελών κομμάτων και στη συνέχεια έπονται οι συνδυασμοί συνασπισμών κομμάτων και ακολουθούν, σε ξεχωριστή στήλη, οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων και στο τέλος οι μεμονωμένοι υποψήφιοι.

Στη στήλη κάθε κόμματος, πάνω από το όνομά του, τυπώνεται το έμβλημά του, αν δηλωθεί και κάτω από το όνομα του κόμματος, παρατίθενται τα ονόματα των υποψηφίων του, με βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους. Δίπλα από το όνομα κάθε υποψηφίου, εκτός από το όνομα του Αρχηγού του Κόμματος, ο οποίος τίθεται επικεφαλής του συνδυασμού, σχηματίζεται ένα μικρό τετραγωνάκι, στο οποίο ο εκλογέας μπορεί, στην περίπτωση που το επιθυμεί, να σημειώσει σταυρό προτίμησης.

Στο κατώτατο μέρος της στήλης κάθε συνδυασμού και κάτω από τα ονόματα όλων των υποψηφίων υπάρχει ένα μεγάλο τετράγωνο, στο οποίο ο εκλογέας μπορεί να σημειώσει ένα από τα καθορισμένα σημεία «Χ» ή «+» ή «√», για να ψηφίσει τον συνδυασμό της επιλογής του.

Τα ψηφοδέλτια διπλώνονται σαν φυσερό, σε τρόπο ώστε να ανοίγονται και να διπλώνονται για εύκολη χρήση από τους εκλογείς, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους.

Για κάθε Εκλογική Περιφέρεια ετοιμάζονται διαφορετικού χρώματος ψηφοδέλτια, ώστε να μην προκαλείται σύγχυση μεταξύ των εκλογέων και ταυτόχρονα να διευκολύνεται το έργο των υπεύθυνων υπαλλήλων για σκοπούς της ψηφοφορίας, καθώς και για τη διαδικασία διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων. Τα χρώματα των ψηφοδελτίων κατά Εκλογική Περιφέρεια έχουν ως ακολούθως:

Οι εκλογείς συμβουλεύονται όπως βεβαιώνονται ότι τα ψηφοδέλτια που τους δίδονται είναι τα ψηφοδέλτια της Εκλογικής Περιφέρειας για την οποία ψηφίζουν.