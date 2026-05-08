Συνελήφθη γύρω στις 11:00 το πρωί κτηνοτρόφος στην Κοφίνου για επίθεση εναντίον λειτουργών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Οι τελευταίοι συνοδεία μελών της Αστυνομίας είχαν μεταβεί στην κτηνοτροφική μονάδα του συλληφθέντα για να λάβουν δείγματα από ζώα, στο πλαίσιο των ελέγχων για περιορισμό του αφθώδους πυρετού.

Ο κτηνοτρόφος, ωστόσο, δεν το αποδέχθηκε και αντέδρασε έντονα. Όπως μας αναφέρθηκε αρμοδίως, επιτέθηκε στους δυο λειτουργούς και αμέσως συνελήφθη από την Αστυνομία για αυτόφορο αδίκημα.

Αμέσως μετά ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στον οικείο αστυνομικό σταθμό.

Για την ώρα δεν υπάρχει ενημέρωση για οποιονδήποτε τραυματισμό από το επεισόδιο.