Η Cyta ανακοινώνει τον διορισμό του κ. Γιώργου Μετζάκη στη θέση του CEO, με ισχύ από Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026.

Ο κ. Μετζάκης εντάχθηκε στη Cyta το 2023 ως Ανώτερος Διευθυντής Εμπορικής Διαχείρισης. Από τον Σεπτέμβριο του 2025 ασκούσε καθήκοντα συν-αναπληρωτή CEO, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια του Οργανισμού.

Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών σε Κύπρο και εξωτερικό, έχει αναλάβει ηγετικούς ρόλους σε στρατηγικούς τομείς όπως το marketing, οι πωλήσεις, η ανάπτυξη εσόδων και η διαχείριση της εμπειρίας πελάτη. Στην επαγγελματική του πορεία, έχει υλοποιήσει πρωτοβουλίες που συνδέουν τη στρατηγική με μετρήσιμα αποτελέσματα και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα σε απαιτητικά περιβάλλοντα αγοράς.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Cyta, είχε την ευθύνη της συνολικής εμπορικής στρατηγικής σε όλα τα τμήματα της αγοράς, ενισχύοντας τις επιδόσεις του Οργανισμού στους τομείς κινητής και ευρυζωνικών υπηρεσιών, μέσα από στοχευμένες πελατοκεντρικές προσεγγίσεις και ενιαία εμπορική κατεύθυνση. Παράλληλα, προώθησε έργα ψηφιακού προσανατολισμού που ενίσχυσαν την εμπειρία πελάτη και τη σχέση του Οργανισμού με το κοινό του.

Η ανάληψη των καθηκόντων του CEO από τον κ. Μετζάκη, αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της Cyta σε μια επιλογή που συνδυάζει ξεκάθαρη στρατηγική, γνώση της αγοράς και αποδεδειγμένη ικανότητα υλοποίησης. Ο Οργανισμός συνεχίζει να εφαρμόζει το επιχειρησιακό του σχέδιο με σταθερή κατεύθυνση ανάπτυξης, εστιάζοντας στην περαιτέρω εξέλιξη των υπηρεσιών του και στη δημιουργία πραγματικής αξίας για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας.