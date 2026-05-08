Σε εύθραυστη ανακωχή βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι με το Υπουργείο Γεωργίας, αναστέλλοντας προς το παρόν τη νέα διαμαρτυρία που είχαν εξαγγείλει ότι θα πραγματοποιήσουν στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς.

Παρά το γεγονός ότι το αίτημά τους για αποζημιώσεις ικανοποιήθηκε χθες, μέσω ενός πακέτου ύψους €35,6 εκατ., εντούτοις, παραμένει στον αέρα το ζήτημα των θανατώσεων των ζώων, για τις οποίες το Υπουργείο Γεωργίας επισημαίνει πως δεν αφορά πολιτική απόφαση. Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος του συνδέσμου «Φωνή των Κτηνοτρόφων» Νεόφυτος Νεοφύτου, προειδοποιεί πως δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα μεταξύ των δύο πλευρών.

Συγκεκριμένα, ο Νεόφυτος Νεοφύτου, ισχυρίστηκε πως η απόφαση για αναστολή των σημερινών κινητοποιήσεων λήφθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ καθοριστικές ήταν και οι πολύωρες διαβουλεύσεις με την υπουργό Γεωργίας και τον διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο κ. Νεοφύτου σημείωσε ότι ήταν αναγκαία η αναστολή των κινητοποιήσεων, μια και η επίλυση των προβλημάτων είναι πολύ κοντά.

Την ίδια στιγμή, η εκπρόσωπος της «Φωνής Κτηνοτρόφων», Στέλλα Πέτρου, ανέφερε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τους ζήτησε διορία μίας εβδομάδας ώστε να μελετηθούν σημεία της νομοθεσίας που κατά τους κτηνοτρόφους επιτρέπουν τη διακοπή των θανατώσεων.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, η κ. Πέτρου είπε ακόμη ότι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται από χθες το απόγευμα. «Τα έβαλαν στο τραπέζι, κατάλαβαν ότι δεν κάνει κανένας πίσω και ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν παράθυρα και άλλα πρωτόκολλα.

Μας ζήτησαν να σταματήσουμε τη διαμαρτυρία. Απαντήσαμε ότι δεν μπορούμε και ότι προχωρούμε κανονικά. Στις 22:00 επικοινώνησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και μας είπε ότι είναι έτοιμος να ακούσει τι έχουμε στα χέρια μας. Μας ζήτησε να του δώσουμε μία εβδομάδα να τα μελετήσουν. Εννοείται ότι εμείς εκεί είμαστε, να δώσουμε μια ευκαιρία στο διάλογο και να πράξουμε αναλόγως», είπε.

Χριστοδουλίδης: Διαχειριζόμαστε τη μεγάλη πρόκληση – Είμαστε σε καθημερινή επαφή

«Αποδείξαμε πώς διαχειριζόμαστε τη μεγάλη πρόκληση», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την κρίση στην κτηνοτροφία. «Γίνονται συνεχώς καθημερινές επαφές και συναντήσεις», υπογράμμισε. Επιπλέον, είπε ότι χρειάζεται η συνεργασία όλων. «Όσο πιο σύντομα το συνειδητοποιήσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα αντιμετωπίσουμε τον αφθώδη πυρετό. Χαίρομαι που βλέπω διάθεση για συνεργασία», είπε και χαιρέτησε την αναστολή της διαμαρτυρίας.

Μαρία Παναγιώτου: Σε διάλογο για την κτηνοτροφική κρίση

Η κυβέρνηση έπεισε τους κτηνοτρόφους να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις, δήλωσε η υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία και ο διάλογος αποτελούν μονόδρομο για τη διαχείριση της κτηνοτροφικής κρίσης.

Σε ό,τι αφορά το πακέτο στήριξης των €35 εκατ. που εξαγγέλθηκαν χθες, η κ. Παναγιώτου, επανέλαβε ότι οι αποζημιώσεις που εγκρίθηκαν είναι σημαντικά αυξημένες σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η καταβολή των αποζημιώσεων, είπε, θα αρχίσει την επόμενη εβδομάδα, ενώ όσοι κτηνοτρόφοι επιλέξουν να επαναδραστηριοποιηθούν θα λαμβάνουν στήριξη απώλειας εισοδήματος για τουλάχιστον 12 μήνες. Παράλληλα, θα εφαρμοστεί και ειδικό σχέδιο ανασύστασης ζωικού κεφαλαίου.

Γρηγορίου: Για τη διακοπή των θανατώσεων δεν μπορεί να ληφθεί πολιτική απόφαση

Η διακοπή των θανατώσεων δεν μπορεί να επιτευχθεί με πολιτική απόφαση, υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου και πρόσθεσε πως η αναστολή της διαμαρτυρίας «είναι μια θετική εξέλιξη».

Με βάση τον υφιστάμενο κανονισμό, εξήγησε, «έχουμε υποχρέωση να συμμορφωθούμε και εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Για το θέμα αυτό έγινε προσπάθεια και υπάρχει αρνητική απάντηση. Ως εκ τούτου, είναι ένα θέμα που θα δούμε στη συνέχεια».

Στα αιτήματα των κτηνοτρόφων, πέραν των αποζημιώσεων, είναι να σταματήσουν οι θανατώσεις, «εξετάζεται, αλλά η απόφαση δεν είναι πολιτική, αν θα σταματήσουν οι θανατώσεις. Γίνονται ενέργειες, θα γίνονται ενέργειες προς τα αρμόδια όργανα της ΕΕ».

Από την αρχή, είπε, έγινε προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, τόσο από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, όσο και από την ίδια την Υπουργό. «Έγιναν ενέργειες χωρίς ανταπόκριση». Είναι μια διαρκής επικοινωνία που υπάρχει, πρόσθεσε. «Το αίτημα είναι εκεί, ωστόσο η απάντηση είναι αρνητική».