Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους €103 εκατ. κατέγραψε στην Κύπρο η Eurobank Limited το πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική συνεισφορά των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Eurobank.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο Όμιλος, τα συνολικά προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €351 εκατ., αυξημένα κατά 0,7% σε ετήσια βάση, ενώ τα συνολικά καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €331 εκατ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους €35 εκατ. στην Eurobank Ltd και κέρδος €19 εκατ. από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Οι δραστηριότητες εκτός Ελλάδας συνεισέφεραν το 47% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών του Ομίλου, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €165 εκατ., μειωμένα κατά 10,4% σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, στην Κύπρο τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 14,7% σε ετήσια βάση στα €103 εκατ., ενώ στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 2,2% στα €65 εκατ.

Ο Όμιλος παρουσίασε οργανική αύξηση χορηγήσεων κατά €1,1 δισ. το πρώτο τρίμηνο, μέγεθος που αντιστοιχεί σε ετήσια άνοδο 9,8%. Παράλληλα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν κατά €0,3 δισ. στο τρίμηνο και κατά 25,9% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα €10,2 δισ. στις 31 Μαρτίου 2026.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €664 εκατ., ενώ το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά 7 μονάδες βάσης, στο 2,46%, κυρίως λόγω της μείωσης των επιτοκίων από την ΕΚΤ. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 19,9% και διαμορφώθηκαν σε €203 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από χορηγήσεις δανείων, διαχείριση περιουσίας και ασφαλιστικές δραστηριότητες μετά την απόκτηση των ασφαλιστικών θυγατρικών ERB στην Κύπρο το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,4% σε €866 εκατ., ενώ τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,1% και ανήλθαν σε €877 εκατ. Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 8,5% στα €330 εκατ., με τον δείκτη κόστους προς οργανικά έσοδα να διαμορφώνεται στο 38,1% και τον δείκτη κόστους προς συνολικά έσοδα στο 37,6%.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 6,6% στα €536 εκατ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 4,7% στα €547 εκατ. Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν οριακά, κατά 0,3%, στα €76 εκατ., αντιστοιχώντας σε 55 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων. Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 7,8% στα €460 εκατ.

Η κεφαλαιακή θέση του Ομίλου παρέμεινε ισχυρή, με τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφώνεται στο 20,4% και τον δείκτη CET1 στο 15,4%. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €2,55, αυξημένα κατά 6,7% σε ετήσια βάση, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,09 και η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 15,1%.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο 2,6%, με την κάλυψη των NPEs από σωρευτικές προβλέψεις να ανέρχεται στο 94,1% στις 31 Μαρτίου 2026.

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε €108 δισ. στις 31 Μαρτίου 2026, εκ των οποίων €62,3 δισ. στην Ελλάδα, €28,7 δισ. στην Κύπρο και €14 δισ. στη Βουλγαρία. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων, προ προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε €57,1 δισ., εκ των οποίων €37,7 δισ. στην Ελλάδα, €9 δισ. στην Κύπρο και €9,3 δισ. στη Βουλγαρία.

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €82,4 δισ., μειωμένες κατά €0,2 δισ. στο πρώτο τρίμηνο. Από αυτές, €45 δισ. αφορούν την Ελλάδα, €23,8 δισ. την Κύπρο και €11,1 δισ. τη Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 67,6%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ανήλθε στο 165,3%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Eurobank, Φωκίων Καραβίας, ανέφερε ότι, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, η Eurobank συνεχίζει την οργανική της ανάπτυξη και την επίτευξη υψηλών επιδόσεων. Όπως σημείωσε, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 η πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, με τις χορηγήσεις να αυξάνονται κατά €1,1 δισ. ή 10% σε ετήσια βάση.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι στην Ελλάδα τα επιχειρηματικά δάνεια κατέγραψαν σημαντική άνοδο, χρηματοδοτώντας επενδύσεις, ενώ η στεγαστική πίστη εμφανίζει σημάδια σταδιακής ανάκαμψης. Αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 26% σε ετήσια βάση και στη συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων, οι οποίες συνεισέφεραν περίπου το ήμισυ των κερδών του Ομίλου.

Ο Φωκίων Καραβίας τόνισε ακόμη ότι οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου καταγράφηκαν παρά τις αναταράξεις που προκλήθηκαν από τις εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου. Όπως ανέφερε, αν και στην παρούσα φάση είναι δύσκολη η ακριβής πρόβλεψη, οι εκτιμήσεις για το ΑΕΠ έχουν ήδη αναθεωρηθεί χαμηλότερα, ωστόσο η περιοχή αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ομίλου, η συνετή δημοσιονομική πολιτική με την οποία η Ελλάδα και η Κύπρος εισέρχονται στη διεθνή κρίση αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς επιτρέπει τη δυνατότητα λήψης μέτρων στήριξης για ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο ίδιος κατέληξε ότι οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν τη δυναμική των εσόδων και την ικανότητα της Eurobank να επιτυγχάνει ισχυρή οργανική ανάπτυξη, σημειώνοντας πως, χωρίς να υποτιμώνται οι διεθνείς εξελίξεις και οι επιπτώσεις τους στους ρυθμούς ανάπτυξης, ο Όμιλος παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων του για το 2026.