Σημαντική ώθηση στις οικονομικές επιδόσεις του 2026 αναμένεται να δώσουν στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ οι τρεις εξαγορές που ολοκληρώθηκαν τους πρώτους μήνες του έτους σε Τουρκία, Γαλλία και ΗΠΑ, με τη συνολική αξία των επενδύσεων να ανέρχεται σε €700 εκατ.

Οι εξαγορές αφορούν μονάδες και υποδομές που, κατά τη χρήση του 2025, κατέγραψαν συνολική λειτουργική κερδοφορία EBITDA ύψους €65 εκατ. Από το ποσό αυτό, €45 εκατ. προήλθαν από την Τουρκία, ενώ από €10 εκατ. κατέγραψαν οι μονάδες σε Γαλλία και ΗΠΑ.

Η διοίκηση του Ομίλου, στο πλαίσιο ενημέρωσης αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, ανέφερε ότι οι μονάδες σε Τουρκία και Γαλλία θα ενοποιηθούν για τους δέκα από τους δώδεκα μήνες του 2026, ενώ η μονάδα στις ΗΠΑ για επτά μήνες. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών, τα οποία ήδη προβλέπεται να κινηθούν ανοδικά λόγω οργανικής ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος του Ομίλου, Marcel Cobuz, σημείωσε ότι καταγράφεται ανοδική τάση στις παραγγελίες και στον όγκο πωλήσεων σε όλες τις αγορές δραστηριοποίησης, ενώ σε ορισμένες από αυτές έχει απορροφηθεί θετικά και η αύξηση των τιμών. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στη διοίκηση να εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για το σύνολο του 2026.

Παράλληλα, η διοίκηση εκτιμά ότι οι επιπτώσεις από το υψηλότερο ενεργειακό κόστος, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, θα αντισταθμιστούν πλήρως μέσω σειράς μέτρων. Σε αυτά περιλαμβάνονται η μετακύλιση μέρους του κόστους στην αγορά μέσω υψηλότερων τιμών πώλησης, η επιτάχυνση του προγράμματος περιορισμού λειτουργικών δαπανών και η χρήση εργαλείων hedging ενέργειας. Για το δεύτερο τρίμηνο, το πρόσθετο ενεργειακό κόστος υπολογίζεται σε €10 εκατ.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι σταθεροί όγκοι και οι βελτιωμένες τιμές οδήγησαν σε οργανική αύξηση πωλήσεων. Η ισχυρή δυναμική που είχε καταγραφεί το 2025 σε Αίγυπτο και Ελλάδα συνεχίστηκε και στις αρχές του νέου έτους, ενώ η βελτίωση των επιδόσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στις ΗΠΑ συνέβαλε περαιτέρω στην αύξηση, παρά την αρνητική επίδραση του ασθενέστερου δολαρίου.

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €636 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 4,7% σε συγκρίσιμη βάση. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 16% σε συγκρίσιμη βάση και διαμορφώθηκαν σε €137,8 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 46,5%, στα €64,1 εκατ.

Η αύξηση της κερδοφορίας αποδίδεται κυρίως στις ευνοϊκές συνθήκες στις αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, στην αποτελεσματική διαχείριση κόστους και στη θετική συνεισφορά των πρόσφατων εξαγορών σε Τουρκία και Γαλλία. Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους αυξήθηκε στο 21%, ενισχυμένο κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Το πρόγραμμα βελτιστοποίησης κόστους και εσωτερικών πρωτοβουλιών PRIME άρχισε να αποδίδει ήδη από το πρώτο τρίμηνο. Η συνολική ετήσια επίδρασή του εκτιμάται σε €40-50 εκατ., με ποσοστό άνω του 10% να έχει ήδη υλοποιηθεί.

Οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €70 εκατ. το πρώτο τρίμηνο, με έμφαση σε έργα ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επέκταση δυναμικότητας στην Αίγυπτο, οι αρχικές επενδύσεις σε φωτοβολταϊκό πάρκο στην Τουρκία, η ενίσχυση υποδομών αποθήκευσης για εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά και τσιμέντο, η ανάπτυξη νέων μονάδων ετοίμου σκυροδέματος και οι ετήσιες εργασίες συντήρησης εργοστασίων. Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση προβλέπει επενδυτικές δαπάνες ύψους €300-350 εκατ.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, ιδιαίτερα ισχυρές ήταν οι επιδόσεις στην Ελλάδα και στην Ανατολική Μεσόγειο. Στη ζώνη Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης, οι πωλήσεις ανήλθαν σε €142 εκατ., αυξημένες κατά 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και κατά 7,1% σε συγκρίσιμη βάση. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 31% σε €25,4 εκατ. και κατά 22,2% σε συγκρίσιμη βάση.

Στην Ανατολική Μεσόγειο, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε €68 εκατ., αυξημένες κατά 17,1% σε ετήσια βάση και κατά 29,3% σε συγκρίσιμη βάση. Τα EBITDA ανήλθαν σε €22,1 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 151,1% και 142,9% σε συγκρίσιμη βάση.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, στην Ελλάδα η ισχυρή ανάκαμψη του Μαρτίου, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες των δύο πρώτων μηνών, επιβεβαίωσε τη σταθερά θετική δυναμική της αγοράς. Καταγράφηκαν αυξημένοι όγκοι πωλήσεων, κυρίως στο έτοιμο σκυρόδεμα, τα αδρανή υλικά και τα κονιάματα, σε συνδυασμό με βελτιωμένες τιμές σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων.

Ο Όμιλος συνέχισε να αποτελεί βασικό προμηθευτή για μεγάλα έργα σε όλη την Ελλάδα. Για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης αξιοποιήθηκε κινητή μονάδα για τις εργασίες επέκτασης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ εξασφαλίστηκαν νέα έργα οικιστικής ανάπτυξης στο The Ellinikon. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι εργασίες στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Κρήτης, στο Flyover Θεσσαλονίκης και σε αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία.

Η επενδυτική δραστηριότητα στον κλάδο της φιλοξενίας επιταχύνθηκε ενόψει της τουριστικής περιόδου, ενώ η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή λόγω έργων data centers και έργων θεμελίωσης αιολικών πάρκων με υψηλή κατανάλωση τσιμέντου. Παράλληλα, πολυετή έργα υποδομών και logistics στην εμπορική και βιομηχανική ζώνη της Αττικής αναμένεται να διατηρήσουν σταθερή τη ζήτηση μεσοπρόθεσμα.

Η νεοαποκτηθείσα μονάδα άλεσης του Ομίλου στη Γαλλία ενσωματώθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου και άρχισε ήδη να συνεισφέρει στα αποτελέσματα.

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση του Ομίλου αναμένει σταθερούς όγκους πωλήσεων και θετική σχέση τιμών προς κόστος, που εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους. Οι πρόσφατες εξαγορές αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις πωλήσεις και την κερδοφορία, ανεβάζοντας τον Όμιλο σε υψηλότερο επίπεδο μεγέθους και διεθνούς παρουσίας.

Capital.gr/Forbes