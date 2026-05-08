Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών για τον εντοπισμό και την κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών, μέλη της ΥΚΑΝ σε συνεργασία με μέλη του Τμήματος Τελωνείων, εντόπισαν τις προηγούμενες μέρες, σε εταιρεία ταχυμεταφορών, ένα πακέτο που περιείχε κάνναβη μεικτού βάρους τεσσάρων κιλών και 380 γραμμαρίων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, χθες, 07/05/2026, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, μέλη της ΥΚΑΝ συνέλαβαν άντρα ηλικίας 26 ετών.

Σε έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκαν στην οικία του 26χρονου και κατασχέθηκαν, ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους τριών κιλών και 400 γραμμαρίων, καθώς και οκτώ κινητά τηλέφωνα.

Ο 26χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.