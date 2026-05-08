Προ ημερών, σε δηλώσεις του στον «Φ», ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, Χρίστος Αγγελίδης, είχε σημειώσει ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικότερους κλάδους της χώρας, από τον οποίο ζουν πολλές οικογένειες και εξαρτώνται ακόμα περισσότερες ομάδες επαγγελματιών.

Προχθές, αυτή η επισήμανση φάνηκε και στην πράξη, με την ΠΟΒΕΚ να κάνει λόγο για κάθετη πτώση της τουριστικής κίνησης, η οποία έχει επιφέρει σημαντικότατη μείωση -σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά το 50%- του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις αμιγείς τουριστικές περιοχές και ζήτησε επείγουσα συνάντηση με τον υφυπουργό Τουρισμού.

Η ΠΟΒΕΚ, όντας η οργάνωση που αντιπροσωπεύει κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχοντας στη δύναμή της πέραν των 10.000 χιλιάδων μελών, χτύπησε καμπανάκι εκ μέρους των ιδιοκτητών κέντρων αναψυχής, των επιχειρήσεων θαλάσσιων αθλημάτων, ενοικιάσεων οχημάτων, λιανικού εμπορίου και άλλων ομάδων, οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό. Πλήγμα στον τουρισμό σημαίνει πλήγμα σε μια σειρά άλλων επαγγελμάτων. Η κρίση άρχισε να δείχνει τα δόντια της και ως εκ τούτου, η λήψη μέτρων θα πρέπει να είναι άμεση.

Αγ.Αγ.