Το Νικολαίδειο Γυμνάσιο Πάφου κέρδισε, μαζί με το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς, το πρώτο βραβείο σε ευρωπαικό διαγωνισμό αρχαίου θεάτρου που πραγματοποιήθηκε στην Αβέλλα της Ιταλίας. Το εκπειδευτήριο της Πάφου ανέβασε το έργο «Όρνιθες» του Αριστοφάνη, αποσπώντας το πρώτο βραβείο μεταξύ συνολικά 21 εκπαιδευτηρίων που μετείχαν στον διαγωνισμό τον οποίο οργάνωσε ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ελληνικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα.

Ανακοίνωση του Νικολαιδείου Γυμνασίου Πάφου επισημαίνει ότι η διάκριση αυτή αποτελεί την κορύφωση μιας συλλογικής προσπάθειας γεμάτη δημιουργικότητα, επιμονή και αγάπη για το αρχαίο ελληνικό θέατρο και τον πολιτισμό. Αποτελεί επίσης ιδιαίτερη τιμή για το εκπαιδευτήριο της Πάφου, για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς τους, τονίζεται, αλλά και στον Σύνδεσμο Γονέων και τους χορηγούς της αποστολής που συνέβαλαν στην επιτυχία διεκπεραίωση της.

Με την ευκαιρία της σπουδαίας αυτής διάκρισης πάντως, οι οργανωμένοι γονείς του Νικολαιδείου Γυμνασίου επισημαίνουν ότι έπαθλο για το πρώτο ευρωπαικό βραβείο θα είναι η κατασκευή ενός αρχαίου ελληνικού θεάτρου στον χώρο του σχολείου, με ευρωπαικό κονδύλι που εξασφάλισαν οι οργανωτές.

Και όμως, μέσα στη σπουδαία αυτή εξέλιξη, τονίζουν οι γονείς, η πραγματικότητα είναι ότι το Νικολαίδειο Γυμνάσιο Πάφου επί της ουσίας δεν έχει δικές του εγκαταστάσεις ακόμη, για να υποδεχθεί και το έργο αυτό, αφού όπως είναι γνωστό εδώ και 15 χρόνια φιλοξενείται στους χώρους του Λυκείου Κύκκου Πάφου.