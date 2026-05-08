Έκπληκτοι και εν ώρα διαλείμματος μαθητές και εκπαιδευτικοί σε σχολείο της Πάφου παρακολουθούσαν μια πρωτοφανή κατάσταση να διαδραματίζεται ενώπιον τους για πολλά λεπτά. Τρεις καθαρίστριες του εν λόγω σχολείου πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια για άγνωστη ακόμη αιτία, με το συμβάν να καταγράφεται και από δεκάδες κινητά τηλέφωνα πριν με την επέμβαση των εκπαιδευτικών λάβει τέλος η απαράδεκτη αυτή κατάσταση.

Το επεισόδιο άρχισε με εκατέρωθεν λεκτικές επιθέσεις και βρισιές μεταξύ των τριών γυναικών και κατέληξε και σε χειροδικίες.

Αμέσως μετά την λήξη του επεισοδίου, μια εκ των τριών καθαριστριών μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου όπου προχώρησε σε καταγγελία κατά των δύο συναδέλφων της για επίθεση εναντίον της και λεκτική κακοποίηση της.

Το πρωτοφανές συμβάν τέθηκε ήδη ενώπιον του Υπουργείου Παιδείας και της Σχολικής Εφορείας Πάφου που διεξάγουν περαιτέρω έρευνες.