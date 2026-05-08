Διεθνής αναγνώριση για την προώθηση της ισότητας, της συμπερίληψης και ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Με αφορμή την απονομή των βραβείων στο πλαίσιο του She Summits, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ανακοινώνει τη διάκρισή της ως Best Workplaces™ for Women 2026, στην κατηγορία των μικρών οργανισμών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, δίκαιου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η συγκεκριμένη διάκριση απονέμεται από τον διεθνή οργανισμό Great Place to Work® και κατατάσσει την ΕΑΣ ανάμεσα στους οργανισμούς της Κύπρου που ξεχωρίζουν για τις πολιτικές ισότητας των φύλων που εφαρμόζουν, τις ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης και την καλλιέργεια κουλτούρας εμπιστοσύνης και σεβασμού στον χώρο εργασίας. Η διάκριση βασίζεται στην πραγματική εμπειρία των εργαζομένων, μέσω της διεθνώς αναγνωρισμένης μεθοδολογίας Trust Index™, η οποία αξιολογεί το επίπεδο εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, τη συνεργασία και τις προοπτικές ανάπτυξης των γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον.

Η συμπερίληψη της ΕΑΣ στη λίστα Best Workplaces™ for Women 2026 αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την οργανωσιακή της πορεία, αναδεικνύοντας μια κουλτούρα που βασίζεται στη διαφάνεια, τη συμμετοχικότητα και την ουσιαστική ενδυνάμωση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού.

Στην ΕΑΣ, η ισότητα των φύλων εφαρμόζεται ως οριζόντια στρατηγική πολιτική και ενσωματώνεται σε όλο το φάσμα των διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού, – από τη στελέχωση της Αρχής και την αξιολόγηση μέχρι την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων. Από το σύνολο του προσωπικού, το 53% είναι γυναίκες, γεγονός που αποτυπώνει στην πράξη τη δέσμευση της Αρχής για ισότιμη εκπροσώπηση και ουσιαστική συμμετοχή.

Παράλληλα, πρακτικές όπως το ευέλικτο ωράριο και η τηλεργασία συμβάλλουν ουσιαστικά στη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ενισχύοντας ένα βιώσιμο και αποδοτικό εργασιακό μοντέλο. Την ίδια στιγμή, ενθαρρύνεται η πλήρης αξιοποίηση των θεσμοθετημένων αδειών μητρότητας, γονικής μέριμνας και φροντίδας, χωρίς αυτές να λειτουργούν ως εμπόδιο στην επαγγελματική ανέλιξη και εξέλιξη.

Η νέα αυτή διάκριση αποτελεί συνέχεια μιας σταθερά ανοδικής πορείας για την Αρχή, η οποία ήδη από το 2021 υπήρξε ο πρώτος οργανισμός δημοσίου δικαίου που πιστοποιήθηκε ως ως Great Place to Work®, επενδύοντας συστηματικά στην ευημερία και επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της ΕΑΣ, Παναγιώτης Τρισόκκας τόνισε ότι η διάκριση Best Workplaces™ for Women 2026 αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Αρχή και ταυτόχρονα επιβεβαίωση της στρατηγικής της επιλογής να θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο της λειτουργίας της. «Η ενδυνάμωση των γυναικών, η ισότητα ευκαιριών και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και αξιοκρατίας δεν αποτελούν για εμάς επιλογή, αλλά αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας και του τρόπου λειτουργίας μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ένα εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συμμετοχή, την εξέλιξη και την καινοτομία προς όφελος των εργαζομένων και της κοινωνίας» υπογράμμισε ο κ. Τρισόκκας.