Η Φωτεινή Παπαδοπούλου στο πρώτο vidcast του Φιλελεύθερου με τίτλο “sTELLus” – με τη Στέλλα Στυλιανού.

Μια σπάνια προσωπική συνέντευξη της γυναίκας που συνδέθηκε άρρηκτα με την προσφορά και την πολιτική ζωή του τόπου.

Η Φωτεινή Παπαδοπούλου εξομολογείται όλες εκείνες τις στιγμές που τη σημάδεψαν.

Η Πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού και ιδρύτρια του Ιδρύματος Λεβέντη, η πρώην πρώτη κυρία , μητέρα και γιαγιά- στη συνέντευξη της, μιλά για την απόφαση της να ξαναπαντρευτεί πηγαίνοντας κόντρα στην κοινωνία, αποκαλύπτει τι έκανε όταν την ενημέρωσαν ότι ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης είναι νεκρός, μας λέει πως θέλει να τη θυμούνται, αλλά και τι ζήτησε από τον Τάσσο Παπαδόπουλο και δεν έγινε, ενώ απαντά για πρώτη φορά στο ερώτημα ‘ποιο από παιδιά της θα μπορούσε να διεκδικήσει τον προεδρικό θώκο’.

Πρεμιέρα την Τρίτη 12/5 στο Philenews- στο vidcast “sTELLus” με τη Στέλλα Στυλιανού.