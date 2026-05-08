Την ευκαιρία να συνομιλήσει με παιδιά της Τεχνικής και Ειδικής Εκπαίδευσης είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στον τομέα της Παιδείας.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην Τεχνική Σχολή Επαγγελματικής και Εκπαιδευτικής Κατάρτισης Μακάριος Γ’, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η επίσκεψή μου στην Τεχνική Σχολή, ανάμεσα σε πολλά άλλα, θέλει να δείξει τη σημασία που ως διακυβέρνηση δίδουμε στην τεχνική εκπαίδευση. Πιστεύουμε στο μέλλον της τεχνικής εκπαίδευσης και για αυτό τον λόγο προχωρήσαμε και στην ίδρυση, για πρώτη φορά, Τεχνικών Γυμνασίων. Από δύο πηγαίνουμε σε τέσσερα και θα τα αυξήσουμε ακόμη περισσότερο.

Βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού των αναλυτικών προγραμμάτων. Προχωρούμε με νέες Τεχνικές Σχολές ανά το παγκύπριο και χαίρομαι που επιτέλους και στην Κύπρο έχει αλλάξει μια λανθασμένη νοοτροπία που υπήρχε για πολλά χρόνια σε σχέση με τους μαθητές και τις μαθήτριές μας στην Τεχνική Σχολή.

Οι μαθητές μας και οι μαθήτριες μας στην Τεχνική Σχολή είναι το μέλλον της χώρας μας. Στηρίζουμε την τεχνική εκπαίδευση και είμαι εδώ για να μεταφέρω αυτό το μήνυμα και στους εκπαιδευτικούς που είναι συνεργάτες μας σε αυτή την προσπάθεια, αλλά και στους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι θα του προσφέρουν πρόγευμα οι μαθητές της Ειδικής Εκπαίδευσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η Ειδική Εκπαίδευση είναι μια άλλη διάσταση, «γιατί υποχρέωση μας ως κυβέρνηση είναι να προσφέρουμε σε όλα τα παιδιά μας τις ίδιες ευκαιρίες, τα ίδια προγράμματα και στο σχολείο και μετά αν επιθυμούν είτε να εργαστούν είτε να σπουδάσουν, να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες.

Έχουμε ξεκινήσει ένα διάλογο για να ανακοινώσουμε πριν από το Σεπτέμβριο και για την ειδική εκπαίδευση, μια συνολική πολιτική που έλειπε, που λείπει από το κράτος μας, με τη συμβολή του Υπουργείου Παιδείας, του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εμπορίου, έτσι ώστε τα παιδιά μας, πέραν από το σχολείο – πήραμε μια σημαντική απόφαση, διευρύναμε από το 21ο (έτος ηλικίας) στο 22ο, δεν είναι μόνιμη λύση, έχουμε επεξεργαστεί άλλες ιδέες, τις οποίες θα ανακοινώσουμε πριν το Σεπτέμβριο-γιατί και τα παιδιά της ειδικής εκπαίδευσης θα πρέπει, αν επιθυμούν να σπουδάσουν μετά την ολοκλήρωση του Λυκείου, να έχουν την ευκαιρία να το κάνουν ή αν επιθυμούν να πάνε να εργαστούν, και ως Πολιτεία να δημιουργήσουμε εκείνο το πλαίσιο για να διευκολύνουμε την επιλογή που θα επιλέξουν».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ξεναγήθηκε στους χώρους της σχολής και μιλώντας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς είπε ότι «στην παιδεία προτεραιότητα είναι ο μαθητής και η μαθήτρια. Όλα ξεκινούν από τον μαθητή και τη μαθήτρια.

Είμαι εδώ μαζί με την Υπουργό Παιδείας και τον Επίτροπο Προεδρίας για δύο βασικούς λόγους.

Ο πρώτος λόγος αφορά την έντονη πολιτική μας πεποίθηση για τη σημασία της τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Θέλουμε περισσότερα παιδιά μας να ακολουθούν την τεχνική εκπαίδευση. Πιστεύουμε στην τεχνική εκπαίδευση. Το μέλλον της χώρας μας στηρίζεται στην τεχνική εκπαίδευση και χαίρομαι που έχουν αλλάξει λανθασμένες νοοτροπίες που υπήρχαν στην κυπριακή κοινωνία σε σχέση με τους μαθητές και τις μαθήτριές μας που ακολουθούσαν την τεχνική εκπαίδευση.

Και είναι για αυτόν τον λόγο- δεν είναι μόνο λόγια, αλλά στην πράξη – που προχωρήσαμε στην ίδρυση δύο Τεχνικών Γυμνασίων και αποφασίσαμε να τα κάνουμε τέσσερα και θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο.

Αξιοποιούμε τη νέα τεχνολογία στα θέματα διδασκαλίας στην τεχνική εκπαίδευση. Είμαστε στο τελικό στάδιο να ξεκινήσουμε την αναβάθμιση των αναλυτικών προγραμμάτων και σίγουρα θέλουμε και περισσότερες τεχνικές σχολές ανά το παγκύπριο. Ξεκινούμε με Λευκωσία, Λάρνακα και άλλες περιοχές.

Και χαίρομαι που σε τούτη την κατεύθυνση που ξεκινήσαμε από την πρώτη στιγμή, βλέπουμε αυτή την αυξητική τάση στους μαθητές μας που θέλουν να ακολουθήσουν την τεχνική εκπαίδευση.

Το δεύτερο, ως Πολίτη έχουμε ελάχιστη υποχρέωση, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε να προσφέρουμε σε όλα τα παιδιά μας τις ίδιες ευκαιρίες και για τα παιδιά μας που είναι στις ειδικές μονάδες στην ειδική Εκπαίδευση ήδη ξεκινήσαμε ένα διάλογο με τη συμμετοχή πολλών Υπουργείων, του Παιδείας, του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά και του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εμπορίου, γιατί θέλουμε και τις επιχειρήσεις, έχουμε τον θεσμό των κοινωνικών επιχειρήσεων, θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά ό, τι θέλουν, για αυτό θέλω να συζητήσω μαζί τους, όταν τελειώσουν με την Τεχνική σχολή, αν θέλουν να ακολουθήσουν ένα κλάδο, να τους προσφέρουμε. Έχουμε υποχρέωση ως πολιτεία να τους προσφέρουμε την ευκαιρία είτε να ακολουθήσουν έναν κλάδο είτε να πάνε απευθείας στην εργασία.

Και κλείνω λέγοντας αυτό που επαναλαμβάνω συνέχεια από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του τόπου, άλλα δείχνουμε στην πράξη με τις αποφάσεις μας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η Υγεία και η Παιδεία δεν προσεγγίζεται από εμάς ως μια λογιστική πράξη, μια οικονομική πολιτική. Είναι τομείς που η κάθε μας απόφαση προσεγγίζεται ως επένδυση για το μέλλον της χώρας μας, αλλά και βασική υποχρέωσή μας να προσφέρουμε στα παιδιά μας, στους πολίτες τούτης της χώρας, όπου και αν βρίσκονται, σε όποια κατάσταση κι αν είναι, τις ίδιες ακριβώς ευκαιρίες».