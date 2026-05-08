Η ΝΕΑ συνάντηση, σήμερα, του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον κατοχικό ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, εντάσσεται στην προσπάθεια συντήρησης μιας μορφής κινητικότητας. Ένα μικρό βήμα, μια μικρή γέφυρα, μέχρι να αποφασίσει, εάν τελικά το πράξει, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, το επόμενο βήμα.

Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ, παρά τις όποιες προσπάθειες αμφισβήτησης των προθέσεων της από την κατοχική πλευρά αλλά και από κάποιους στο εσωτερικό, επιδιώκει επανέναρξη των συνομιλιών. Και δεν επιθυμεί μόνο να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις μέχρι την επίτευξη συμφωνίας.

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέδειξε την ανάγκη διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας. Και εξήγησε πως «στόχος τους είναι να συμβάλουν στη δημιουργία, βήμα με βήμα, των συνθηκών για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Για εμάς, κάθε επαφή πρέπει να έχει προσανατολισμό. Κάθε συζήτηση πρέπει να έχει σκοπό. Κάθε Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης αποκτά πραγματική αξία όταν υπηρετεί τη μεγάλη επιδίωξη: την επιστροφή σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, με περιεχόμενο, προοπτική και αποτέλεσμα».

ΕΙΝΑΙ σαφές πως δεν αρκεί μόνο η καλή θέληση της ελληνικής κυπριακής πλευράς. Χρειάζεται και θετική διάθεση και βούληση από την κατοχική πλευρά, η οποία επιλέγει την οδό της έντασης και της δημιουργίας κλίματος αντιπαράθεσης. Τόσο η Άγκυρα, κυρίως οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, όπως και ο εγκάθετος της στα κατεχόμενα, Τουφάν Έρχιουρμαν επιτίθενται κατά της Λευκωσίας, του Προέδρο της Δημοκρατίας. Επιτίθενται και αμφισβητούν κάθε ενέργεια της Κυπριακής Δημοκρατίας..

ΠΡΟΦΑΝΩΣ δεν υπάρχει άλλη οδός εκτός από αυτή του διαλόγου. Δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία χωρίς να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρείται λογικό και αναμενόμενο να διεξάγονται συναντήσεις, την ώρα κατά την οποία η τουρκική πλευρά προβαίνει σε ενέργειες επιβολής νέων τετελεσμένων επί του εδάφους. Όπως γίνεται την τελευταία περίοδο σε περιοχές της νεκρής ζώνης. Ειδικά στην περιοχή της Πύλας.

ΣΤΗ σημερινή συνάντηση αναμένεται ότι τα ζητήματα αυτά θα τεθούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν είναι, όμως, βέβαιο ότι ο κ. Τουφάν Έρχιουρμαν έχει τις απαντήσεις. Κι αυτό γιατί όπως είναι γνωστό, αποφάσεις για όλα λαμβάνονται στην Τουρκία.

ΓΙΝΕΤΑΙ λόγος για ΜΟΕ. ΜΟΕ ουσίας. Η κατοχική πλευρά, αν θέλει να δείξει καλή διάθεση, θα μπορούσε να σβήσει τη σημαία του ψευδοκράτους από τον κατεχόμενο Πενταδάκτυλο.