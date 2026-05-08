Πολύωρες ήταν οι συζητήσεις που είχαν ο υπουργός Ενέργειας και Εμπορίου της Κύπρου, Μιχάλης Δαμιανός, με τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την έγκριση της συμφωνίας που έγινε μεταξύ της προέδρου της Κομισιόν και του προέδρου Τραμπ το καλοκαίρι του 2025 για μηδενικούς δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ και δασμούς 15% στα προϊόντα από την ΕΕ που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε στον Φιλελεύθερο ο κ. Δαμιανός, έγινε μια μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια από πλευράς κυπριακής προεδρίας για να υπάρξει συμφωνία με την αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, με τις διαβουλεύσεις να παρατείνονται και μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Αν και δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει τελική συμφωνία, καταγράφηκε πρόοδος στις συζητήσεις και υπάρχει μία δυναμική για επιτυχή ολοκλήρωση των συζητήσεων σε νέα συνάντηση των δύο μερών, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαϊου.

Οι συζητήσεις της κυπριακής προεδρίας με την Επιτροπή Εμπορίου και τον πρόεδρό της, Γερμανό ευρωβουλευτή Μπερντ Λανγκ, διεξήχθηκαν υπό την πίεση των νέων απειλών από τον Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που πωλούνται στην αμερικανική αγορά. Οι απειλές προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις από κυβερνήσεις χωρών της ΕΕ, με κάποιους ηγέτες να προειδοποιούν για σοβαρά αντίποινα προς τα αμερικανικά προϊόντα, που σήμερα εισάγονται στην ΕΕ χωρίς δασμούς.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε, απευθυνόμενη προς την αμερικανική κυβέρνηση, πως η συμφωνία είναι συμφωνία και πρέπει να γίνει σεβαστή από τις ΗΠΑ.

Από τις διαβουλεύσεις που έγιναν το βράδυ της Τετάρτης διεφάνη πως υπάρχει και από πλευράς Ευρωκοινοβουλίου διάθεση για έγκριση της συμφωνίας που υπέγραψαν ΗΠΑ και ΕΕ το καλοκαίρι του 2025, με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να ζητά, όμως, διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις ότι η συμφωνία θα προσφέρει την αναγκαία βεβαιότητα στον επιχειρηματικό κόσμο της Ευρώπης, χωρίς συνεχείς υπαναχωρήσεις από την αμερικανική πλευρά.

«Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι να συνεχίσουμε την εποικοδομητική μας δέσμευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας και Εμπορίου Μιχάλης Δαμιανός.

Σύμφωνα με το Euronews, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου Μπερντ Λανγκ ανέφερε ότι «υπάρχει ακόμη δρόμος να διανύσουμε», αλλά πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις «σημείωσαν καλή πρόοδο στο θέμα του μηχανισμού διασφαλίσεων και της επανεξέτασης και αξιολόγησης του κύριου κανονισμού».

Από τα θέματα που φαίνεται να υπάρχουν κάποιες διαφωνίες μεταξύ Επιτροπής και Ευρωκοινοβουλίου είναι η ημερομηνία λήξης της ισχύος της συμφωνίας, προκειμένου να αντικατασταθεί από άλλη. Οι ευρωβουλευτές θέλουν η συμφωνία να εκπνεύσει τον Μάρτιο του 2028, ενώ Επιτροπή και Συμβούλιο επιθυμούν αυτό να γίνει μετά τη λήξη της θητείας Τραμπ, περίπου την άνοιξη του 2029.