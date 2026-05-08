Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου επέστρεψαν σε ανοδική τροχιά καθώς οι νέες συγκρούσεις ΗΠΑ – Ιράν στα Στενά του Ορμούζ αναζωπύρωσαν τους φόβους για αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή και νέα σοβαρή διαταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου. Η νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ αναζωπύρωσε τους φόβους ότι η εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν μπορεί να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή, απειλώντας τη ναυσιπλοΐα στη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη.

Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο άνω του 2%, ενώ το αμερικανικό WTI πλησίασε τα 97 δολάρια. Μέσα σε λίγες ημέρες οι τιμές έχουν κινηθεί με ακραίες διακυμάνσεις, από τα 115 δολάρια έως κάτω από τα 100, καθώς οι traders προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν αν η περιοχή οδεύει προς αποκλιμάκωση ή προς ένα νέο επικίνδυνο επεισόδιο.

Η αγορά πετρελαίου μοιάζει πλέον να κινείται αποκλειστικά με βάση τις ειδήσεις που έρχονται από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Κάθε δήλωση, κάθε επίθεση, κάθε φήμη για συνομιλίες ή εμπλοκή μεταφράζεται σχεδόν ακαριαία σε άνοδο ή πτώση των τιμών.

Ο Τραμπ μιλά για «love tap», οι αγορές βλέπουν κίνδυνο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Nτόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το νέο επεισόδιο στα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας τα πλήγματα «just a love tap». Παράλληλα επέμεινε ότι η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει, παρά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν ιρανικούς στόχους, μεταξύ των οποίων drones και μικρά σκάφη, ενώ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπο με νέα στρατιωτικά πλήγματα αν δεν αποδεχθεί σύντομα συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ωστόσο, οι αγορές δεν δείχνουν να συμμερίζονται την αισιοδοξία του Λευκού Οίκου. Αντίθετα, η νέα ανάφλεξη θεωρήθηκε ένδειξη ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ασταθής και ότι ακόμη και μία μικρή εμπλοκή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή διαταραχή στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου.

Το Ορμούζ παραμένει η «καρδιά» της παγκόσμιας ενέργειας

Τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να αποτελούν το πιο κρίσιμο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και LNG. Από εκεί διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε απειλή για τη ναυσιπλοΐα μπορεί να προκαλέσει σοκ στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Οι φόβοι εντάθηκαν ακόμη περισσότερο μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον εξέταζε την επανέναρξη ναυτικών επιχειρήσεων συνοδείας εμπορικών πλοίων στην περιοχή, στο πλαίσιο της λεγόμενης «Operation Freedom». Αν και αργότερα ο Τραμπ φέρεται να «πάγωσε» προσωρινά την αποστολή, το μήνυμα προς τις αγορές ήταν σαφές: η κρίση απέχει πολύ από το να θεωρηθεί λήξασα.

Αναλυτές της ANZ περιέγραψαν την πορεία των τιμών ως ένα «rollercoaster», καθώς οι επενδυτές ταλαντεύονται ανάμεσα στις ελπίδες για ειρήνη και στους φόβους για νέα στρατιωτική κλιμάκωση.

«Οι τιμές θα κινούνται σαν τρελές»

Καμπανάκι χτύπησε και η Citigroup. Ο επικεφαλής έρευνας εμπορευμάτων της τράπεζας, Μαξ Λέιτον, προειδοποίησε ότι η αγορά πετρελαίου θα συνεχίσει να κινείται «σαν τρελή» μέχρι να ξεκαθαρίσει αν το Ιράν και οι ΗΠΑ μπορούν πράγματι να φτάσουν σε συμφωνία.

Όπως εξήγησε, η αβεβαιότητα είναι τόσο μεγάλη ώστε ακόμη και έμπειροι traders δυσκολεύονται να προβλέψουν την επόμενη κίνηση. Οι τιμές του Brent εκτινάχθηκαν έως τα 115 δολάρια πριν υποχωρήσουν κοντά στα 96, μόνο και μόνο επειδή η αγορά άρχισε να ελπίζει ξανά σε διπλωματική λύση.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η παγκόσμια αγορά διαθέτει ακόμη ένα «μαξιλάρι ασφαλείας» 700 έως 800 εκατομμυρίων βαρελιών που είχαν συσσωρευθεί τους προηγούμενους 12 μήνες, όμως αυτό το απόθεμα «καταναλώνεται επιθετικά».

Με άλλα λόγια, όσο παρατείνεται η κρίση τόσο περιορίζονται τα περιθώρια αντοχής της αγοράς.

Καθυστερήσεις φορτώσεων και πίεση στη φυσική αγορά

Η πίεση δεν αφορά μόνο τα futures και τη χρηματιστηριακή αγορά. Σύμφωνα με traders, ήδη παρατηρούνται καθυστερήσεις φορτώσεων σε κρίσιμο τερματικό σταθμό του Ομάν, εκτός των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας νέες αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι αγοραστές ασιατικού πετρελαίου αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες πρόσβασης σε φορτία από τη Μέση Ανατολή, ενώ αρκετές ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες επανεξετάζουν το ρίσκο διέλευσης από την περιοχή.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα μεταφέρεται πλέον απευθείας στο φυσικό εμπόριο πετρελαίου, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς και εντείνοντας τον φόβο νέων ελλείψεων.

Η αγορά δεν πιστεύει ακόμη στην ειρήνη

Παρά τις διαρροές περί αμερικανικής πρότασης προς την Τεχεράνη και τις δηλώσεις Τραμπ περί συμφωνίας, οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι η κρίση μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο απ’ όσο αρχικά εκτιμούσαν οι αγορές. Ο Μαξ Λέιτον της Citi προειδοποίησε μάλιστα ότι το ιρανικό καθεστώς θα μπορούσε να αντέξει ακόμη και χρόνια υπό καθεστώς αποκλεισμού.

Αυτό σημαίνει ότι η αγορά πετρελαίου ίσως χρειαστεί να συνηθίσει σε μία νέα εποχή ακραίας μεταβλητότητας, όπου οι τιμές θα εκρήγνυνται ή θα καταρρέουν μέσα σε λίγες ώρες, ανάλογα με το αν κυριαρχεί ο φόβος του πολέμου ή η ελπίδα της διπλωματίας.

