Ακυρώθηκε η αυριανή διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων, αφού όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους υπήρξε παρέμβαση του Προεδρικού, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Υπουργείου Γεωργίας για έναρξη διαβούλευσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαμαρτυρόμενοι είχαν εξαγγείλει δυναμικές κινητοποιήσεις για τις 11 το πρωί στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, με κύριο αίτημα να σταματήσουν οι θανατώσεις ζώων που είναι θετικά στον αφθώδη πυρετό.

Μάλιστα, νωρίτερα πραγματοποιήθηκε κρίσιμη σύσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας υπό τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, ο οποίος προειδοποίησε τους κτηνοτρόφους ότι «εάν δοκιμάσουν να κλείσουν τη Ριζοελιά θα αποτραπούν από την Αστυνομία».

Η ανακοίνωση της Φωνής των Κτηνοτρόφων

Ανακοινώνεται ότι η προγραμματισμένη αυριανή διαμαρτυρία ακυρώνεται, μετά από πρωτοβουλία του Προεδρικού, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Υπουργείου Γεωργίας για έναρξη διαβούλευσης.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, μας δόθηκε χρονικό περιθώριο μίας εβδομάδας ώστε να εξεταστούν τα αιτήματα που έχουμε θέσει.

Για πρώτη φορά βλέπουμε διάθεση να ακουστούν οι ανησυχίες και τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου μας και, γι’ αυτό, αποφασίσαμε να δώσουμε χώρο στον διάλογο και την προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων.

Η αναστολή της διαμαρτυρίας γίνεται με καλή πίστη και με την ελπίδα ότι θα υπάρξουν ουσιαστικές αποφάσεις για το μέλλον της κτηνοτροφίας.

Παραμένουμε ενωμένοι, σε επαγρύπνηση και θα αξιολογήσουμε τα επόμενα βήματα μας ανάλογα με τις εξελίξεις.