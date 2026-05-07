Έκτακτη σύσκεψη στην παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή και του Αρχηγού Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη, θα πραγματοποιηθεί στις 7:00 το απόγευμα στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας. Η σύσκεψη θα αφορά στην αυριανή διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης θα ενημερωθεί για το Σχέδιο Δράσης της Αστυνομίας από τους αξιωματικούς της ΑΔΕ Λάρνακας και για τις οδηγίες που έχουν δοθεί, προκειμένου να μην επηρεαστεί η διέλευση οχημάτων.

Σε ανακοίνωσή της το πρωί της Πέμπτης (7/5) η Αστυνομία ενημέρωσε το κοινό πως η διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί στις 11 π.μ στην περιοχή Ριζοελιάς. Όπως αναφέρεται «μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, για σκοπούς διασφάλισης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και για την παροχή τροχαίων διευκολύνσεων προς το κοινό».

Προτεραιότητα της Αστυνομίας σημειώνεται «είναι η διασφάλιση της ασφαλούς διακίνησης των πολιτών και της ομαλής ροής της τροχαίας κίνησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η Αστυνομία σέβεται και προστατεύει το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν σε ειρηνικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, πάντοτε όμως στο πλαίσιο της νομιμότητας και χωρίς να επηρεάζεται η δημόσια ασφάλεια η ομαλή λειτουργία του οδικού δικτύου και η απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων».

Διευκρινίζεται, επίσης, «ότι η Αστυνομία δεν θα επιτρέψει να κλείσει οποιαδήποτε λωρίδα κυκλοφορίας ή τμήμα του οδικού δικτύου, ούτε θα υπάρξει αποκοπή ή παρεμπόδιση της τροχαίας κίνησης». Η Αστυνομία αναφέρει πως έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενημερώσεις προς τους διοργανωτές.