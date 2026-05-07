Η Κύπρος διαθέτει τα θεμέλια για να εξελιχθεί σε ισχυρό περιφερειακό κόμβο, ανέφερε ο Επικεφαλής Επιστήμονας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρης Σκουρίδης, κατά την πρώτη ημέρα του Φόρουμ Κυπριακής Διασποράς 2026, που πραγματοποιείται στη Λεμεσό.

Μιλώντας σε συνεδρία με τίτλο «Κύπρος: από αναδυόμενο κόμβο σε παγκόσμιο παράγοντα», ο κ. Σκουρίδης είπε ότι η Κύπρος είναι ανοιχτή στις επιχειρήσεις και επιδιώκει να δημιουργήσει αμφίδρομη ροή αξίας με αυτές, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στην Ευρώπη.

Όπως σημείωσε, η απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο η Κύπρος μπορεί να καταστεί παγκόσμιος ή περιφερειακός κόμβος είναι θετική. Ανέφερε ότι, μεταξύ 2020 και 2025, ο αριθμός των εταιρειών που εισέρχονται στον χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων έχει πενταπλασιαστεί.

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας τόνισε ότι το οικοσύστημα της Κύπρου αναπτύσσεται κυρίως επειδή οι άνθρωποι εμπιστεύονται την αξία που δημιουργείται, την καινοτομία, τις νέες διαδικασίες και τη διαφάνεια που οικοδομείται στη χώρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κύπρος διαθέτει ικανότητα σε Έρευνα και Ανάπτυξη, από τα μικροτσίπ μέχρι τη ναυτιλία και την υγειονομική περίθαλψη. Όπως είπε, οι εταιρείες αρχίζουν σταδιακά να ενώνουν δυνάμεις και να δημιουργούν θύλακες που μπορούν να κινηθούν μπροστά.

Ο κ. Σκουρίδης σημείωσε ότι δεν πρόκειται πλέον για συζήτηση γύρω από το αν η Κύπρος θα γίνει κόμβος σε δέκα χρόνια, αλλά για μια διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει, με δομικά στοιχεία που μετακινούνται στην περιοχή και μπορούν να καταστήσουν τη χώρα ισχυρό περιφερειακό κόμβο.

Αναφερόμενος στις οικονομικές επιδόσεις, είπε ότι το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο βρίσκεται κάτω από το 4,5%, ενώ η αύξηση του ΑΕΠ κινείται γύρω στο 3,4% και συνεχίζεται.

Ως σημαντικότερους επιχειρηματικούς τομείς ανέφερε την τεχνολογία, τα παιχνίδια και την ψυχαγωγία, τη χρηματοοικονομική τεχνολογία και το εμπόριο, καθώς και τη ναυτιλιακή εφοδιαστική.

Σύμφωνα με τον κ. Σκουρίδη, η Κύπρος κατατάσσεται τρίτη στην Ευρώπη και δέκατη παγκοσμίως ως προς τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες υπηρεσίες διαχείρισης ναυτιλιακών μεταφορών.

Πρόσθεσε ότι η χώρα βρίσκεται στις τρεις πρώτες θέσεις όσον αφορά την ελκυστικότητα για προσέλκυση επενδύσεων ή χρηματοδότησης από ευρωπαϊκές πηγές. Αυτό, όπως είπε, δείχνει ότι η Κύπρος δεν λειτουργεί πλέον ως ένα μικρό νησί, αλλά ως γέφυρα που μπορεί να φθάνει μέχρι και την Αυστραλία.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, ανέφερε ότι η Κύπρος τοποθετείται σταθερά ως προορισμός για καινοτομία, έρευνα, επιχειρηματικότητα και επενδύσεις, διαμορφώνοντας ενεργά το μέλλον της μέσα από συνεργασίες και στήριξη επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτυχθούν πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Όπως είπε, για τις κυπριακές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες, η διεθνοποίηση δεν είναι προαιρετική, αλλά απαραίτητη. Η τοπική αγορά, πρόσθεσε, δεν αρκεί από μόνη της για να στηρίξει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Ο κ. Σταύρου σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να στραφούν προς τα έξω, να εξερευνήσουν νέες αγορές, να δημιουργήσουν συνεργασίες και να ανταγωνιστούν σε υψηλότερο επίπεδο.

Ανέφερε ακόμη ότι το ΚΕΒΕ, μέσω διεθνών συνεργασιών και ευρωπαϊκών και παγκόσμιων δικτύων υποστήριξης επιχειρήσεων, προσφέρει στις εταιρείες πρόσβαση σε ευκαιρίες πέρα από την Κύπρο.

Το Επιμελητήριο, πρόσθεσε, συνεργάζεται στενά με οργανισμούς όπως το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και το Invest Cyprus, ώστε οι επιχειρήσεις να κατανοούν και να αξιοποιούν τα διαθέσιμα εργαλεία και τις ευκαιρίες.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ χαρακτήρισε την κυπριακή διασπορά πολύτιμη επέκταση της Κύπρου πέρα από τα σύνορά της, καθώς διαθέτει διεθνή εμπειρία, επαγγελματικά δίκτυα, γνώση αγορών και κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης επιχειρήσεων σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα.

Όπως είπε, η διασπορά δεν είναι απλώς μια κοινότητα στο εξωτερικό, αλλά μια ομάδα πιθανών εταίρων που μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη της Κύπρου, μέσα από καθοδήγηση επιχειρηματιών, διευκόλυνση εισόδου σε αγορές, επενδύσεις σε νέες επιχειρήσεις και ανταλλαγή γνώσης.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, Θεόδωρος Λουκαΐδης, ανέφερε ότι η Κύπρος εξελίσσεται σε δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας, καταλαμβάνοντας την 25η θέση διεθνώς στον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας, μεταξύ 130 οικονομιών.

Πρόσθεσε ότι η χώρα κατατάσσεται 16η παγκοσμίως ως προς τα αποτελέσματα καινοτομίας, γεγονός που δείχνει, όπως είπε, εντυπωσιακή ικανότητα μετατροπής των εισροών σε εκροές.

Ο κ. Λουκαΐδης σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων, με την Κύπρο να βελτιώνει την απόδοσή της για δύο συνεχόμενα χρόνια και να αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο οικοσύστημα startups στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κύπρος διαθέτει ένα ταχέως αναπτυσσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας, που περιλαμβάνει 800 νεοφυείς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις σε πολλούς τομείς, από τις ψηφιακές τεχνολογίες έως τις βιοεπιστήμες, τη ναυτιλία, τη ναυτιλιακή τεχνολογία, την ενεργειακή τεχνολογία και την καθαρή τεχνολογία.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος ανέφερε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια περίπου 60 επενδυτές έχουν τοποθετηθεί σε νεοφυείς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με έδρα την Κύπρο, ενώ στη χώρα δραστηριοποιούνται 30 ερευνητικοί οργανισμοί, πανεπιστήμια, κέντρα αριστείας και ερευνητικά ιδρύματα.

Όπως είπε, οι φορείς αυτοί παράγουν έρευνα υψηλής ποιότητας, πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί η επόμενη γενιά καινοτομιών.