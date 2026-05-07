Το PayGreen by EnergyIntel, το οποίο κατέχει κυπριακό χαρτοφυλάκιο εμπορικών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με μακροπρόθεσμες συμβάσεις για αγορά ενέργειας, ξεκίνησε επενδυτική καμπάνια στην Crowdbase, προσφέροντας σε επενδυτές από την ΕΕ πρόσβαση σε εισοδηματική επένδυση από €2.500.

Σύμφωνα με τα δεδομένα PVGIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κύπρος έχει την υψηλότερη ηλιακή ακτινοβολία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή της ηλεκτρικής της ενέργειας. Το PayGreen by EnergyIntel, παρέχει ηλεκτρική ενέργεια από το φωτοβολταϊκό χαρτοφυλάκιό του σε επιχειρήσεις σε ολόκληρο το νησί, μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων, σε τιμές χαμηλότερες από αυτές του δικτύου. Η καμπάνια είναι πλέον προσβάσιμη στην πλατφόρμα της Crowdbase, προσφέροντας στους επενδυτές ένα δομημένο εισοδηματικό μέσο και άμεση συμμετοχή στην ενεργειακή μετάβαση του νησιού.

Άφθονη ηλιοφάνεια, αργή εμπορική υιοθέτηση

Με πάνω από 300 ημέρες ηλιοφάνειας τον χρόνο, η Κύπρος έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης οικιακής ηλιακής ενέργειας στον κόσμο: πάνω από το 93% των νοικοκυριών χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια για τη θέρμανση νερού. Παρ’ όλα αυτά, στον εμπορικό και βιομηχανικό τομέα, τεράστιες επιφάνειες στεγών δεν αξιοποιούνται για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις στο νησί, να αντιμετωπίζουν μερικά από τα υψηλότερα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Αυτό που έλειπε, είναι ένα μοντέλο που αφαιρεί το κεφαλαιακό και λειτουργικό βάρος από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Πώς λειτουργεί το PayGreen

Η EnergyIntel, η εταιρεία πίσω από το PayGreen, ιδρύθηκε στην Κύπρο το 2006 και απαρτίζεται σήμερα από περίπου 50 επαγγελματίες στους τομείς ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χρηματοδότησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Το PayGreen αποτελεί τον κλάδο εμπορικών φωτοβολταϊκών behind-the-meter της EnergyIntel, και λειτουργεί μέσω εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV), της M.A.X.X. Energy GR Ltd, η οποία κατέχει, εγκαθιστά και συντηρεί φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες εμπορικών ακινήτων. Οι επιχειρήσεις που φιλοξενούν τα συστήματα, μεταξύ των οποίων η KPMG Cyprus, η Marks & Spencer και η Ayia Napa Marina, πληρώνουν για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν βάσει Συμβάσεων Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA) σε τιμές χαμηλότερες από τις τρέχουσες τιμές του δικτύου, με διάρκεια σύμβασης περίπου 15 ετών.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 9 εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος 1,5 MW: 5 εγκαταστάσεις βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, ενώ οι υπόλοιπες 4 έχουν εξασφαλισμένα συμβόλαια και βρίσκονται σε εξέλιξη. Λόγω του ότι η ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνεται επί τόπου, το χαρτοφυλάκιο έχει περιορισμένη έκθεση στον κίνδυνο συμφόρησης του δικτύου. Οι επενδυτές συμμετέχουν μέσω εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών, λαμβάνοντας ετήσια μερίσματα και εξαγορές μετοχών σε ορίζοντα 15 ετών. Η επένδυση είναι δομημένη με στόχο εσωτερικό συντελεστή απόδοσης (IRR) 12%. Οι στοχευόμενες αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες και υπόκεινται στους κινδύνους της επένδυσης.

Ο γύρος χρηματοδότησης

Η καμπάνια είναι ανοιχτή για επενδύσεις έως τις 31 Μαΐου 2026, με ελάχιστο στόχο χρηματοδότησης τα €250.000 και μέγιστο τα €1.250.000. Το PayGreen θα χρησιμοποιήσει τα εν λόγω κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της επόμενης φάσης του χαρτοφυλακίου του. Η ελάχιστη επένδυση είναι €2.500. Επενδυτές από την ΕΕ μπορούν να δουν την πλήρη παρουσίαση, το οικονομικό μοντέλο και το Δελτίο Βασικών Πληροφοριών Επένδυσης στη σελίδα της καμπάνιας.

Σχετικά με την Crowdbase

Η Crowdbase είναι πάροχος υπηρεσιών crowdfunding, αδειοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (αριθμός άδειας CSP 1/23) σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τους Παρόχους Υπηρεσιών Crowdfunding (ECSPR).

Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κίνδυνο, και υπάρχει πιθανότητα να χάσετε μέρος ή το σύνολο του επενδυμένου κεφαλαίου σας. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους πριν επενδύσετε.