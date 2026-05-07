Αύξηση στα καθαρά νέα δάνεια κατέγραψε τον Μάρτιο του 2026 η Κύπρος, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των μέσων επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Τα καθαρά νέα δάνεια ανήλθαν τον Μάρτιο στα €495,3 εκατ., από σύνολο €730,4 εκατ. νέων δανείων, σε σύγκριση με €328,7 εκατ. τον Φεβρουάριο, από σύνολο €435,1 εκατ. νέων δανείων.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, τα στοιχεία αφορούν καταθέσεις και δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ, καθώς και ποσά νέων δανείων προς κατοίκους της ευρωζώνης για τον μήνα αναφοράς Μάρτιο 2026.

Στα επιτόκια καταθέσεων, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε οριακή μείωση στο 1,18%, από 1,19% τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες αυξήθηκε στο 1,39%, από 1,19% τον Φεβρουάριο.

Στα επιτόκια δανείων, το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε στο 6,79%, από 7,12% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο για δάνεια αγοράς κατοικίας αυξήθηκε στο 3,86%, σε σύγκριση με 3,45% τον Φεβρουάριο. Η Κεντρική Τράπεζα σημειώνει ότι το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων αποτελείται από διαφορετικές κατηγορίες δανείων, όπως για πρώτη κατοικία ή εξοχική κατοικία, με διαφορετικό ρίσκο και επιτόκιο. Ως εκ τούτου, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου μπορεί να επηρεάζει το σταθμικό μέσο επιτόκιο από μήνα σε μήνα.

Για δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες έως €1 εκατ., το επιτόκιο αυξήθηκε στο 4,40%, από 4,22% τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, για δάνεια άνω του €1 εκατ., το επιτόκιο μειώθηκε στο 4,10%, από 4,15%.

Στα καθαρά νέα δάνεια, τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €24,6 εκατ., από σύνολο €26 εκατ. νέων δανείων, σε σύγκριση με €20,1 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα καθαρά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας ανήλθαν στα €142,8 εκατ., από σύνολο €189,1 εκατ. νέων δανείων, έναντι €115,1 εκατ. τον Φεβρουάριο.

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. αυξήθηκαν στα €54,7 εκατ., από €47,5 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ., τα οποία διαμορφώθηκαν στα €266,9 εκατ., από €137,3 εκατ. τον Φεβρουάριο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΚΤΚ σημειώνει ότι τα επιτόκια δανείων σε υφιστάμενα υπόλοιπα στην Κύπρο πλησιάζουν τον αντίστοιχο διάμεσο της ευρωζώνης. Το περιθώριο είναι μηδενικό για τα νοικοκυριά και περιορίζεται στο 0,4% για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες.

Για τα νέα δάνεια, το ύψος των επιτοκίων στην Κύπρο χαρακτηρίζεται συγκρίσιμο με τον διάμεσο της ευρωζώνης. Ειδικότερα, το περιθώριο του σταθμικού μέσου επιτοκίου για νέα στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά είναι στο -0,2%, δηλαδή χαμηλότερα από τον διάμεσο της ευρωζώνης, ενώ για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ανέρχεται στο 0,4%.

Αντίθετη είναι η εικόνα στα επιτόκια καταθέσεων, τα οποία, σύμφωνα με την ΚΤΚ, διαμορφώνονται στο χαμηλότερο επίπεδο της ευρωζώνης.

Η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι αυτό ενδέχεται να οφείλεται στη μεγάλη ρευστότητα των κυπριακών τραπεζών, η οποία βρίσκεται μεταξύ των υψηλότερων στην ευρωζώνη. Ενδεικτικά, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας, LCR, στην Κύπρο διαμορφώθηκε τον Μάρτιο του 2026 στο 315%, σε σύγκριση με διάμεσο 186% και μέσο όρο 163% στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2025.

Η ΚΤΚ σημειώνει επίσης ότι η μετακύλιση των αυξήσεων και μειώσεων επιτοκίων στις νέες καταθέσεις στην Κύπρο παρουσιάζεται αδύναμη σε σύγκριση με σχεδόν όλες τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες.

Στα νέα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας, το ποσοστό με κυμαινόμενο επιτόκιο έχει υποχωρήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Από σχεδόν 100% στις αρχές του 2022, μειώθηκε τον Μάρτιο του 2026 στο 12,2%, επίπεδο κοντά στον διάμεσο της ευρωζώνης.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την ΚΤΚ, δείχνει αλλαγή στη συμπεριφορά των δανειοληπτών ως προς τον επιτοκιακό κίνδυνο, στοιχείο που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών.

Αντίστοιχα, το ποσοστό των νέων δανείων προς νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που παρέχονται με κυμαινόμενο επιτόκιο έχει μειωθεί από σχεδόν 100% στις αρχές του 2022 στο 61,5%, ποσοστό χαμηλότερο από τον διάμεσο της ευρωζώνης.