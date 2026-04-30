Στα €65,1 δισ. ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα, σύμφωνα με τους Τριμηνιαίους Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Από το σύνολο, το 53% αφορά μετρητά, καταθέσεις και δάνεια, το 3% χρεόγραφα, το 26% μετοχές και το 17% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Το χρέος των νοικοκυριών διαμορφώθηκε στα €19,8 δισ., με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί στο 54% του ΑΕΠ, σημειώνοντας μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016, ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών καταγράφει μείωση 64%.

Για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, το ενεργητικό σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στα €78,4 δισ., με το 23% να αφορά μετρητά και καταθέσεις, το 6% δάνεια, το 0,6% χρεόγραφα, το 38% μετοχές και το 32% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Το χρέος των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα €39,2 δισ., με τον δείκτη χρέους στο 107% του ΑΕΠ. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016, ο δείκτης παρουσιάζει μείωση 99%.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στα €6,2 δισ., των επενδυτικών οργανισμών στα €7,4 δισ. και των συνταξιοδοτικών ταμείων στα €4,9 δισ.

Στις ασφαλιστικές εταιρείες, το 45% του ενεργητικού αφορά μετοχές και το 28% χρεόγραφα. Στους επενδυτικούς οργανισμούς, το 80% είναι τοποθετημένο σε μετοχές, ενώ στα συνταξιοδοτικά ταμεία το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 57%.