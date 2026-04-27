Το Κέντρο Οικονομικών Μελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου εκτιμά ότι η κυπριακή οικονομία θα επιβραδυνθεί το 2026, ενώ ο πληθωρισμός θα κινηθεί ανοδικά, εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Σε σχέση με τις προβλέψεις του Ιανουαρίου, οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη αναθεωρούνται προς τα κάτω κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες για το 2026 και κατά 0,3 μονάδες για το 2027.

Η αναθεώρηση αποδίδεται κυρίως στις οικονομικές πιέσεις από την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, όπως καταγράφονται σε προπορευόμενους δείκτες. Τα μηνιαία στοιχεία, κυρίως για τον Μάρτιο, δείχνουν εξασθένηση της ζήτησης, ιδιαίτερα της εξωτερικής ζήτησης για υπηρεσίες, αυξημένη αβεβαιότητα σε επιχειρήσεις και καταναλωτές και ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Παρά τις επιβαρύνσεις, ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης που καταγράφηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2025, τα ισχυρά δημόσια οικονομικά και η χαμηλή ανεργία αναμένεται να περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειες από τις πρόσφατες αναταράξεις, περιλαμβανομένης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και της επιδημίας αφθώδους πυρετού.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να επιταχυνθεί σημαντικά, από 0,1% το 2025 σε 2,7% το 2026, πριν υποχωρήσει στο 1,8% το 2027.

Σε σύγκριση με το τεύχος Ιανουαρίου, οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό αναθεωρούνται προς τα πάνω κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες για το 2026 και κατά 0,4 μονάδες για το 2027.

Η ανοδική αναθεώρηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς και στις έντονες αυξήσεις των εγχώριων τιμών τροφίμων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα στην Κύπρο καθιστούν τις προβλέψεις ιδιαίτερα αβέβαιες, με βασικό κίνδυνο τη χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις.