Στη δημοσιονομική ελίτ της Ευρωζώνης συγκαταλέγεται η Κύπρος, έχοντας δυο σημαντικά μακροοικονομικά δεδομένα στο ισοζύγιο της, χαμηλό δημόσιο χρέος και πλεόνασμα.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε για το 2025 η Eurostat έρχονται να επιβεβαιώσουν τη δυναμική που έχουν οι δείκτες από το 20222 και συνεχίζονται το πρώτο δίμηνο του 2026 όπως έδειξαν τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας σε επίπεδο πλεονάσματος.

Άλλωστε, τα υγιή δημοσιονομικά δεδομένα επέτρεψαν στην κυβέρνηση να ανακοινώσει πακέτο μέτρων για τους πολίτες ως αντίβαρο στις επιπτώσεις που δημιουργεί ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, το momentum της κυπριακής οικονομίας συνεχίζεται δυναμικά από το 2022 παρουσιάζοντας πλεόνασμα 2,7%ν του ΑΕΠ (€796 εκατ.) και δημόσιο χρέος 80,1% του ΑΕΠ (€23,74 δισ.). Το 2023 το δημόσιο πλεόνασμα υποχωρεί στο 1,7% του ΑΕΠ (€554 εκατ.) και το δημόσιο χρέος μειώνεται στο 71,1% του ΑΕΠ. Το 2024 το δημόσιο πλεόνασμα εκτοξεύεται στο 4,1% (€1,43 δις) και το δημόσιο χρέος υποχωρεί εκ νέου στο 62,7% του ΑΕΠ. Τα τελευταία στοιχεία για το 2025 δείχνουν δημόσιο πλεόνασμα 3,4% του ΑΕΠ (€1,24 δις.), δημόσιο χρέος 55% του ΑΕΠ, δημόσιες δαπάνες 40,2% του ΑΕΠ, δημόσια έσοδα 43,6% του ΑΕΠ και το ΑΕΠ της χώρας έφθασε στα €36,48 δισ. από €29,64 δισ. το 2022.

Το 2025, όλα τα κράτη μέλη, εκτός από την Κύπρο (+3,4%), τη Δανία (+2,9%), την Ιρλανδία (+1,8%), την Ελλάδα (+1,7%) και την Πορτογαλία (+0,7%), παρουσίασαν έλλειμμα. Τα υψηλότερα ελλείμματα καταγράφηκαν στη Ρουμανία (-7,9%), την Πολωνία (-7,3%), το Βέλγιο (-5,2%) και τη Γαλλία (-5,1%). Έντεκα κράτη μέλη είχαν ελλείμματα ίσα ή υψηλότερα από 3% του ΑΕΠ.

Στο τέλος του 2025, οι χαμηλότεροι λόγοι δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ καταγράφηκαν στην Εσθονία (24,1%), το Λουξεμβούργο (26,5%), τη Δανία (27,9%), τη Βουλγαρία (29,9%), την Ιρλανδία (32,9%), τη Σουηδία (35,1%) και τη Λιθουανία (39,5%). Δώδεκα κράτη μέλη είχαν λόγους δημόσιου χρέους υψηλότερους από 60% του ΑΕΠ, με τους υψηλότερους να καταγράφονται στην Ελλάδα (146,1%), την Ιταλία (137,1%), τη Γαλλία (115,6%), το Βέλγιο (107,9%) και την Ισπανία (100,7%).

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2025, δώδεκα κράτη μέλη κατέγραψαν αύξηση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2025, δεκατέσσερα κατέγραψαν μείωση και ο λόγος παρέμεινε σταθερός στη Μάλτα. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στον λόγο παρατηρήθηκαν στη Λετονία και την Ολλανδία (και οι δύο +2,1 ποσοστιαίες μονάδες ), τη Σουηδία (+1,9 ποσοστιαία μονάδα), την Πολωνία (+1,8 ποσοστιαία μονάδα), τη Φινλανδία (+1,6 ποσοστιαία μονάδα) και τη Βουλγαρία (+1,5 ποσοστιαία μονάδα). Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (-7,8 ποσοστιαίες μονάδες), την Κύπρο (-5,3 ποσοστιαίες μονάδες), την Ελλάδα (-3,6 ποσοστιαίες μονάδες) και την Ισπανία (-2,5 ποσοστιαίες μονάδες). Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, δεκαεννέα κράτη μέλη κατέγραψαν αύξηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2025 και οκτώ κράτη μέλη κατέγραψαν μείωση. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις του λόγου καταγράφηκαν στη Φινλανδία (+6,2 ποσοστιαίες μονάδες), τη Βουλγαρία (+6,0 ποσοστιαίες μονάδες), την Πολωνία (+4,8 ποσοστιαίες μονάδες), τη Ρουμανία (+4,5 ποσοστιαίες μονάδες), το Βέλγιο (+3,9 ποσοστιαίες μονάδες), τη Γαλλία (+2,9 ποσοστιαίες μονάδες) και την Ιταλία (+2,4 ποσοστιαίες μονάδες). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (-8,0 ποσοστιαίες μονάδες), την Κύπρο (-7,7 ποσοστιαίες μονάδες), την Ιρλανδία (-5,4 ποσοστιαίες μονάδες), την Πορτογαλία (-3,8 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Δανία (-2,6 ποσοστιαίες μονάδες).