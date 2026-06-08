Καλή θα είναι η επόμενη χρονιά για τους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω οι μισθοί τους. Και αυτό γιατί θα τους παραχωρηθεί γενική αύξηση ύψους 1,50%, προσαυξήσεις καθώς και ΑΤΑ.

Στο πλαίσιο ετοιμασίας του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, εξέδωσε σχετική εγκύκλιο το Υπουργείο Οικονομικών, με την οποία παρατίθενται οι κατευθυντήριες γραμμές για το κρατικό μισθολόγιο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η γενική αύξηση στους μισθούς για την τριετία 2027-2029 παραμένει στο 1,50%. Παράλληλα, σημειώνει πως την τριετία θα παραχωρηθούν και ετήσιες προαυξήσεις. Την ίδια ώρα, βάσει της συμφωνίας για την ΑΤΑ που έγινε μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και του Υπουργείου Οικονομικών, από την 1η Ιουλίου του 2026 μέχρι την 30η Ιουνίου του 2027, το ποσοστό αύξησης του υπολογισμού της ΑΤΑ κατά 2025.

Επίσης από την 1η Ιουλίου εντεύθεν η ΑΤΑ θα είναι 100% του έτους που προηγείται με ανώτατο όριο αύξησης 4%.

Συνεπώς, σύμφωνα με την εγκύκλιο, η αύξηση της ΑΤΑ για την επόμενη τριετία θα είναι η εξής:

-1/1/2027-30/6/2027-0,12%

-1/7/2027-30/6/2028-4%

-1/7/2028-30/6/29- 2,5%

-1/7/2029-30/6/2030-2%

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ο τιμάριθμος κρατικών υπαλλήλων και αξιωματούχων (πρόεδρος και μέλη της ΕΔΥ και ΕΕΥ) είναι η εξής:

-Από την 1/1/27-30/06/2027 -12,7%

-Από την 1/7/2027-30/06/2028-17,21%

-Από την 1/7/2028 -30/6/2029- 20,14%

-Από την 1/7/2029-30/6/2030 -22,54%

Ο τιμάριθμός για επίδομα παραστάσεως και αντιμισθίας Προέδρου Βουλής και βουλευτών θα διαμορφωθεί ως εξής:

-Από την 1/1/27-30/06/2027 -28,33%

-Από την 1/7/2027-30/06/2028-33,46%

-Από την 1/7/2028 – 30/6/2029- 36,8%

-1/7/2029-30/6/2030 -22,54%-39,54%.

Τιμάριθμος για αντιμισθία και επίδομα παραστάσεως Προέδρου Δημοκρατίας, Υπουργών, Υφυπουργών, Κυβερνητικού Εκπροσώπου , Επιτρόπου Νομοθεσίας και άλλων με βάση το νόμο/συμβόλαιο εργοδότησης, διαμορφώνονται ως εξής:

-Από την 1/1/27-30/06/2027 -31,40%

-Από την 1/7/2027-30/06/2028-36,66%

-Από την 1/7/2028 – 30/6/2029- 40,08%

-1/7/2029-30/6/2030 -42,88%

Το ελάχιστο ετήσιο ποσού τιμαρίθμου θα παραχωρείται ως εξής:

-Από την 1/1/27-30/06/2027 -€1.987

-Από την 1/7/2027-30/06/2028-€2.692

-Από την 1/7/2028 – 30/6/2029- €3.150

-1/7/2029-30/6/2030 -€3.526

Και όλα αυτά την ώρα που το Υπουργείο Οικονομικών κάνει μελέτες για συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου.