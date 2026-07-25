Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη (όχι στην Κύπρο) συνεχίζεται, όμως οι κίνδυνοι από τις ενεργειακές τιμές και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για την οικονομία, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των επαγγελματιών οικονομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις επισημάνσεις του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Χριστόδουλου Πατσαλίδη.

Η τελευταία Έρευνα Προβλέψεων Επαγγελματιών Οικονομολόγων (Survey of Professional Forecasters – SPF) της ΕΚΤ καταγράφει ότι οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν σταθερά στον στόχο του 2%, παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις που εξακολουθούν να υφίστανται.

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι ο συνολικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα διαμορφωθεί στο 2,7% το 2026, πριν υποχωρήσει στο 2,2% το 2027 και στο 2% το 2028. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι προσδοκίες παραμένουν στο 2%, ένδειξη ότι η αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ παραμένει ισχυρή. Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές ενέργειας και τροφίμων, αναμένεται να υποχωρήσει πιο αργά, καθώς οι πιέσεις από το κόστος υπηρεσιών και μισθών εξακολουθούν να επηρεάζουν την οικονομία.

Την ίδια ώρα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, σχολιάζοντας την προχθεσινή απόφαση νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, ανέφερε ότι τα βασικά επιτόκια παραμένουν αμετάβλητα, ενώ μέχρι στιγμής οι ευρύτερες επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση παραμένουν περιορισμένες. Ωστόσο, σημείωσε ο κ. Πατσαλίδης ότι οι οικονομικές προοπτικές εξακολουθούν να επηρεάζονται από την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, με τους κινδύνους για τον πληθωρισμό να παραμένουν ανοδικοί και τους κινδύνους για την ανάπτυξη να παραμένουν καθοδικοί. Ο κ. Πατσαλίδης υπογράμμισε ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας αυξάνουν το κόστος παραγωγής και προειδοποίησε πως όσο περισσότερο παρατείνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος οι πιέσεις αυτές να διευρυνθούν και να αποκτήσουν πιο επίμονο χαρακτήρα.

Παρά τη θετική εικόνα στο μέτωπο του πληθωρισμού, η ανάπτυξη παραμένει το μεγάλο ερωτηματικό για την Ευρωζώνη. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα της ΕΚΤ εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί για την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, επισημαίνοντας κινδύνους που σχετίζονται με τη γεωπολιτική ένταση, την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας, την περιορισμένη κατανάλωση και τη χαμηλότερη επενδυτική διάθεση των επιχειρήσεων. Η πιθανότητα εμφάνισης αρνητικής ανάπτυξης σε κάποιο από τα επόμενα τρίμηνα έχει αυξηθεί, χωρίς ωστόσο οι προβλέψεις να δείχνουν ένα σενάριο βαθιάς ή παρατεταμένης ύφεσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν ένα μικτό μήνυμα προς την ΕΚΤ που ασκεί την νομισματική πολιτική. Από τη μία πλευρά, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού ενισχύει την πεποίθηση ότι η νομισματική πολιτική έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο. Από την άλλη, η αδύναμη ανάπτυξη δημιουργεί πιέσεις για μια πιο υποστηρικτική στάση στο μέλλον.

Για τις οικονομίες της Ευρωζώνης, περιλαμβανομένης της Κύπρου, το βασικό σενάριο είναι η σταδιακή επιστροφή του πληθωρισμού σε φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς όμως ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Για την κυπριακή οικονομία, οι αποφάσεις της ΕΚΤ και οι διεθνείς εξελίξεις έχουν άμεση σημασία, καθώς επηρεάζουν το κόστος δανεισμού, την κατανάλωση, τις επενδύσεις και την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η σταδιακή υποχώρηση του πληθωρισμού μπορεί να ενισχύσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, όμως η αβεβαιότητα γύρω από την ενέργεια και οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν παράγοντες κινδύνου.