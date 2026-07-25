Αν είναι κάτι για το οποίο θα θυμάμαι για πάντα τον κ. Ανδρέα Πασχαλίδη, είναι η πατέντα της νέας ορολογίας την οποία καθιέρωσε στη δημόσια ζωή αυτού του ταλαίπωρου τόπου. Η περίφημη ατάκα «αερολογίες και φαφλατισμοί» την οποία χρησιμοποίησε στην ανακοίνωσή του για το πόρισμα του Videogate, τείνει να ανταγωνιστεί την άλλη περίφημη «This is Cyprus». Αντικατοπτρίζουν τόσο υπέροχα τη θλιβερή πραγματικότητα της μικρής αλλά τόσο λατρεμένης μας πατρίδας.

Πήγε να μας τα χαλάσει βεβαίως, προχθές, διότι εξέδωσε νέα ανακοίνωση στην οποία προβαίνει σε μια αναδίπλωση, που θα ζήλευε ακόμη και ο Ναπολέων στο Βατερλό. Πλην, όμως, είναι κρίμα να χαθεί μια τόσο εύστοχη ατάκα. Γι’ αυτό, εμείς θα επιμείνουμε σε αυτήν.

Στη δεύτερη, λοιπόν, ανακοίνωση, ο κ. Πασχαλίδης εμφανίστηκε θυμωμένος επειδή διαπίστωσε «προσπάθεια διαστρέβλωσης του πορίσματός του» μας είπε. Τον αδικήσαμε, λέει, λέγοντας ότι αθωώνει τους πάντες. Επισημαίνει ότι αναφέρει πως «υπάρχει παραβίαση του περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ποινικοποίηση της διαφθοράς» από πολιτικά και μη εκτεθειμένα πρόσωπα. Παραπέμποντας ουσιαστικά στο αδίκημα της «εμπορίας επιρροής».

Συγγνώμη κύριε Πασχαλίδη μου, όμως, δεν αφήνουμε τόσο εύκολα να υποτιμούν τη νοημοσύνη μας. Καταρχάς, στην πρώτη σου ανακοίνωση, έκτασης 1440 λέξεων, δεν υπάρχει ούτε μια φορά η λέξη «δίωξη». Αντιθέτως, ξεκάθαρα τονίζεται ότι «δεν προκύπτει παραβίαση του Ποινικού Κώδικα από οποιονδήποτε των εμπλεκομένων κύπριων πρωταγωνιστών».

Ακόμη χειρότερα, στην αμέσως επόμενη παράγραφο της προαναφερθείσας αναφοράς εκ μέρους του ποινικού ανακριτή, υπογραμμίζεται ότι «όσα ακούγονται στο βίντεο να εκστομίζονται από κάποιους εκ των κυπρίων πρωταγωνιστών, δεν συνιστούν τίποτε άλλο από αερολογίες και φαφλατισμούς».

Άρα, καλύτερα να ξαναδιαβάσει την ανακοίνωσή του και αν πρέπει να τα βάλει με κάποιον για τη δήθεν διαστρέβλωση, αυτός είναι μόνο ο εαυτός του. Και στη συνέχεια μένει περισσότερο εκτεθειμένος…

Στη δεύτερη ανακοίνωση (αυτήν που θα ζήλευε και ο Ναπολέοντας) αναφέρει ότι το πόρισμά του καταλήγει τεκμηριωμένα στο συμπέρασμα πως «δεν έχουν παραβιασθεί οποιεσδήποτε πρόνοιες του Ποινικού Κώδικα», προσθέτει όμως ότι, μετά την αξιολόγηση της μαρτυρίας και της σχετικής νομολογίας, κατέληξε πως υπάρχει παραβίαση του περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικού) Νόμου από «πολιτικά και μη εκτεθειμένα πρόσωπα».

Στην πρώτη ανακοίνωση, όμως, κύριε Πασχαλίδη, προσθέτεις στην προαναφερθείσα αναφορά τα εξής αυτολεξεί: «Επί του προκειμένου όμως, ο Ποινικός Ανακριτής (σ.σ. ο ίδιος δηλαδή) και η ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας έχουν εκφράσει αριθμό επιφυλάξεων». Τι δεν καταλαβαίνετε; Ρίχνει μια αναφορά αλλά ταυτόχρονα, ρίχνει και τις επιφυλάξεις. Αν αυτό, κύριε Πασχαλίδη, σημαίνει ρητή πρόταση για ποινικές διώξεις, εγώ δηλώνω αστροναύτης.

Δυστυχώς, δεν είναι μόνο αυτά. Ακόμη και αν δεχθεί κάποιος ότι ο ποινικός ανακριτής προτείνει ρητά ποινική δίωξη κάποιων, εκ των πραγμάτων, η κατηγορία περί «εμπορίας επιρροής» είναι εξαιρετικά δύσκολο να στοιχειοθετήσει υπόθεση.

Πώς θα αποδειχθεί κύριε Πασχαλίδη; Ο Γενικός Εισαγγελέας έχει προσφέρει πλήρη ασυλία στην εταιρεία που κατασκεύασε το βίντεο. Άρα, μαρτυρίες δεν θα έχετε. Δεύτερον, με τη δημόσια τοποθέτησή σας ότι όσα λένε οι εμπλεκόμενοι αποτελούν αερολογίες και φαφλατισμούς, τους προσφέρετε αμέσως απαλλαγή από κάθε ουσιαστική κατηγορία.

Τρίτον, και εμπράκτως έχει διαφανεί ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί. Πρόκειται για κατηγορία που αντιμετώπισαν Συλλούρης και Τζιοβάνης στην υπόθεση του βίντεο του Αλ Τζαζίρα και αθωώθηκαν. Άρα, μην θεωρείτε τον κόσμο τόσο χαμηλής νοημοσύνης ώστε να θεωρήσουν ότι, επειδή κάνετε μια τέτοια εισήγηση, με επιφυλάξεις μάλιστα, έρχεται και τιμωρία μερικών εμπλεκομένων.

Είναι και άλλα σημεία, όμως, που δεν πείθει ο κ. Πασχαλίδης στην ανακοίνωση αναδίπλωσης. Ήταν υποχρεωμένος, μας είπε, να δώσει την ανακοίνωση του την 20η Ιουλίου διότι το υπαγόρευαν οι όροι εντολής του, που έληγαν εκείνη την ημέρα, και οποιαδήποτε καθυστέρηση θα απαιτούσε αδικαιολόγητη παράταση της έρευνας.

Εδώ και αν υποτιμάται η νοημοσύνη μας! Το πόρισμα το παρέδωσε στον Γενικό Εισαγγελέα στις 17 Ιουλίου. Μπορούσε την ίδια μέρα να εκδώσει και την ανακοίνωσή του. Μπορούσε και την επόμενη μέρα. Μπορούσε και στις 19 Ιουλίου.

Εκεί που κυριολεκτικά, υποτιμάται η νοημοσύνη μα είναι στο θέμα του διορισμού του για τρίτη πενταετή θητεία στην Α.Α.Σ.Ι.Π.Α (Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας).

«Ουδόλως συνιστά προϊόν συναλλαγής με τον Πρόεδρο» λέει και προσθέτει ότι ούτε γνωρίζει προσωπικά τον Πρόεδρο, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Καταρχάς, ο ποινικός ανακριτής έπρεπε να γνωρίζει πως δεν έχει σημασία τι λέει κάποιος σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν υποθέσουμε ότι ισχύει η καχυποψία που αναπτύχθηκε, φυσικά και δεν αναμένει κάποιος να το ομολογήσει ο εμπλεκόμενος.

Όμως, είχαμε ξεκάθαρα υποδείξει, πως το μέγα πρόβλημα είναι ότι με το διορισμό, η κυβέρνηση επέτρεψε την ανάπτυξη της καχυποψίας. Απλούστατα, διότι η ρήση «η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια αλλά πρέπει και να φαίνεται τίμια», βρίσκει εδώ την απόλυτη εφαρμογή της.

Εν ολίγοις, κύριε Πασχαλίδη μου, εμείς επιμένουμε στη φοβερή ατάκα για τις αερολογίες και τους φαφλατισμούς. Κυριαρχεί στον τόπο μας.