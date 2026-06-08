Με στόχο την ενίσχυση της σύνδεσης με τη σχολική και γονεϊκή κοινότητα και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, η Τράπεζα Κύπρου και η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λευκωσίας ανακοινώνουν σύναψη στρατηγικής συνεργασίας.

Η συνεργασία θέτει τις βάσεις για μια σταθερή και δομημένη σύμπραξη, που επικεντρώνεται στην υποστήριξη της εκπαίδευσης, στην ενδυνάμωση της οικογένειας και στην υλοποίηση δράσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών και των γονέων. Μέσα από κοινές πρωτοβουλίες, οι δύο φορείς επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συμμετοχή, να καλλιεργήσουν δεξιότητες ζωής και να δημιουργήσουν αξία για τη νέα γενιά.

Η συνεργασία αυτή, ανέφερε η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου, Έλλη Ιωαννίδου, αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας για ουσιαστική επένδυση στη νέα γενιά και ενίσχυση της οικογένειας ως βασικού πυλώνα της κοινωνίας. «Μέσα από στοχευμένες συνέργειες, επιδιώκουμε να δημιουργούμε δράσεις με μετρήσιμο αντίκτυπο και να συμβάλλουμε ενεργά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τα παιδιά και τις οικογένειές τους». συμπλήρωσε.

Ο Ιωάννης Ζέλιου, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λευκωσίας δήλωσε πως η συνεργασία αυτή ενισχύει τον ρόλο της οργανωμένης γονεϊκής κοινότητας και δημιουργεί νέες δυνατότητες για δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο. «Μαζί, μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες των παιδιών και να στηρίξουμε τις οικογένειες με σύγχρονες και στοχευμένες πρωτοβουλίες», σημείωσε.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία επιβεβαιώνει την κοινή δέσμευση των δύο πλευρών να συμβάλουν ενεργά στη δημιουργία ενός πιο υποστηρικτικού και δυναμικού περιβάλλοντος για τη νέα γενιά.