Νέα φάση κλιμάκωσης καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, σε συνέχεια της πυραυλικής επίθεσης της Τεχεράνης προς το βόρειο Ισραήλ.

Οι εξελίξεις προκαλούν έντονη ανησυχία για περαιτέρω ανάφλεξη, την ώρα που οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν για εβδομάδα συνεχών επιθέσεων και ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνει μήνυμα αποφυγής νέας κλιμάκωσης, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις.

Israeli interceptors seen engaging Iranian ballistic missiles over northern Israel a few moments ago. pic.twitter.com/h3QxjRBJzz June 7, 2026

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

07:19 – Βίντεο από την αναχαίτιση των πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ

Trails from missile interceptors leading to puffs indicting the successful interception of Iranian ballistic missiles, seen in the sky over Central Israel. pic.twitter.com/F7IT5rvtNN June 8, 2026

07:10 – Νέος συναγερμός στο Ισραήλ για πυραύλους από το Ιράν

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ.

Σειρήνες ηχούν σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, της Μπερ-Σεβά και του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν έξω από το Τελ Αβίβ.

Ballistic missile launches now from Iran towards Israel. pic.twitter.com/3WtteoHeYj — OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026

צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.



מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.



הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות – הן מצילות חיים.



יש להיכנס למרחבים… — Israeli Air Force (@IAFsite) June 8, 2026

06:40 – Φωτογραφία της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ενώ κατευθύνουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν

Οι IDF έδωσαν μια φωτογραφία με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, στη μέση, και τον αρχηγό της αεροπορίας, Ομέρ Τίσλερ, στα αριστερά να κατευθύνουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν από το κέντρο διοίκησης της ισραηλινής αεροπορίας.

הרמטכ"ל ובכירי צה"ל מפקדים ברגעים אלו על תקיפות צה"ל באיראן מבור חיל האוויר



צה"ל נמצא במוכנות מלאה בהתקפה ובהגנה



הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ובכירי צה"ל, קיימו לאורך השעות האחרונות הערכות מצב שוטפות ומפקדים על תקיפות צה"ל באיראן מבור חיל האוויר.



צה"ל דרוך ומוכן להמשך פעולה… pic.twitter.com/rjuYDpo8x1 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 8, 2026

06:30 – Ήχησαν σειρήνες στη Σαουδική Αραβία

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε η Σαουδική Αραβία, καθώς ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα προειδοποίησης για επικείμενη πυραυλική επίθεση στην περιοχή όπου βρίσκεται η στρατηγικής σημασίας αεροπορική βάση «Prince Sultan».

Η Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε αργότερα ότι ο κίνδυνος είχε περάσει, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

06:25 – Axios: Ο αμερικανικός στρατός δεν συμμετείχε στις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός δεν συμμετείχε στις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν τα ξημερώματα της Δευτέρας δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται ο ιστότοπος Axios.



Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο οι ισραηλινές επιθέσεις ήταν «σχετικά περιορισμένες».

06:10 – Σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ, στο κεντρικό Ισραήλ, μετά από πυραυλική εκτόξευση από τους Χούθι

Σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ και σε μια μεγάλη περιοχή του κεντρικού Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των περιχώρων της Ιερουσαλήμ, μετά από πυραυλική εκτόξευση από την τρομοκρατική ομάδα Χούθι στην Υεμένη.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι εργάζεται για την αναχαίτιση του πυραύλου.

05:36 – Το Ιράν κλείνει τον εναέριο χώρο γύρω από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης μετά τις ισραηλινές επιδρομές

Το Ιράν κλείνει τον εναέριο χώρο γύρω από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί της Τεχεράνης, το κύριο αεροδρόμιο της χώρας, μετά τις ισραηλινές επιδρομές.

05:17 – Ιρανικά ΜΜΕ: Εκρήξεις σε Τεχεράνη, Ταμπρίζ και Ισφαχάν μετά τα ισραηλινά πλήγμα

Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, σε μια νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Explosions reported in the Iranian cities of Tehran, Tabriz, Kermanshah, and Isfahan. — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 8, 2026

Οι αναφορές ήρθαν λίγο μετά την ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων ότι πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν.

05:15 – Το Ισραήλ ανακοίνωσε πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν μετά την πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) γνωστοποίησαν μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ισραηλινή αεροπορία έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση των στόχων ή τα αποτελέσματα των επιδρομών.

The Israeli Air Force struck military targets belonging to the Iranian terror regime in western and central Iran a short while ago. — Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2026

Η επιχείρηση ήρθε ως απάντηση στη νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν, το οποίο είχε εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους προς το ισραηλινό έδαφος νωρίτερα μέσα στη νύχτα, προκαλώντας νέα ένταση στην περιοχή.

04:35 – Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι στοχοποίησαν «τρομοκρατικές οργανώσεις» στο ιρακινό Κουρδιστάν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ότι στοχοποίησαν «τρομοκρατικές οργανώσεις» στη Σουλεϊμανίγια, στο ιρακινό Κουρδιστάν, μεταδίδει το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.



Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έκανε γνωστό πως έβαλε στο στόχαστρο το «γενικό αρχηγείο τρομοκρατικών οργανώσεων στη Σουλεϊμανίγια, στο Ιράκ», ανέφερε το IRNA μέσω Telegram, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Διαβάστε ΕΔΩ όλα όσα έγιναν χθες το βράδυ