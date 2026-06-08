Το Ιράν απέρριψε την Κυριακή το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση αμερικανικών συμμάχων στον Κόλπο, μετά από δημοσιεύματα ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει σχετικό σενάριο.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι ΗΠΑ εξετάζουν την αξιοποίηση των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων για την κάλυψη ζημιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στην περιοχή.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, δήλωσε ότι οι κυβερνήσεις της περιοχής «δεν βρίσκονται σε θέση να απαιτούν αποζημιώσεις», απαντώντας σε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευθεί στο εξωτερικό για να αποζημιώσουν συμμάχους τους για ζημιές που συνδέονται με τον πόλεμο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός αξιωματούχος τόνισε ότι τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας του «δεν αποτελούν πολεμικά λάφυρα για την Ουάσινγκτον ούτε ταμείο πληρωμών για τους συμμάχους της».

در رسانه ها به نقل از منابع نزدیک به وزیر خزانه‌داری آمریکا آمده است که این کشور از تمامی ابزارها استفاده خواهد کرد تا دارایی‌های ایران جهت بازسازی خسارات ادعایی وارده به برخی متحدان منطقه‌ای آن، در دسترس قرار گیرد.



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Οι δηλώσεις του ακολούθησαν δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλούμενο πηγή με γνώση των σχετικών συζητήσεων ανέφερε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να διαθέσουν ιρανικά κεφάλαια σε χώρες του Κόλπου για την αποκατάσταση υποδομών και την κάλυψη μελλοντικών ζημιών που θα μπορούσαν να προκληθούν από ενέργειες της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο χρήσης των συγκεκριμένων πόρων για την αποκατάσταση ζημιών που έχουν ήδη προκληθεί στο παρελθόν. Όπως αναφέρθηκε, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έχει δώσει εντολή σε ειδική ομάδα να αξιολογήσει το κόστος των ζημιών που έχουν υποστεί σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο από ενέργειες του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αρκετών χωρών της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι στόχος της ήταν αμερικανικές και ισραηλινές εγκαταστάσεις.

Ως και 58 δισ. δολάρια το κόστος για τις ζημιές σε ενεργειακές υποδομές

Το Σάββατο, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι έξι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, ενώ ένας έβδομος δεν έφθασε στον στόχο του. Το Κουβέιτ έκανε λόγο για υλικές ζημιές χωρίς θύματα, ενώ οι αρχές του Μπαχρέιν κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο.

Σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας ενεργειακών αναλύσεων Rystad Energy, που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο, το κόστος αποκατάστασης ζημιών σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να φθάσει έως και τα 58 δισ. δολάρια.

Ο Γκαριμπαμπαντί προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε κατάσχεση, μεταβίβαση ή διάθεση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων χωρίς τη συγκατάθεση της ιρανικής κυβέρνησης θα συνιστούσε «νέα διεθνώς παράνομη πράξη», η οποία θα δημιουργούσε ευθύνη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη στιγμή μάλιστα που η Ουάσινγκτον δηλώνει ότι επιδιώκει διάλογο και συνεννόηση με την Τεχεράνη. Όπως πρόσθεσε, μια τέτοια ενέργεια θα προκαλούσε «κατάλληλη απάντηση» από το Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Τεχεράνη επιδιώκει παράλληλα την αποδέσμευση μέρους των κεφαλαίων της που παραμένουν παγωμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε επίσης ότι ορισμένες χώρες της περιοχής έθεσαν το έδαφος και τις εγκαταστάσεις τους «στην υπηρεσία της επιθετικότητας κατά του Ιράν» και, ως εκ τούτου, δεν έχουν το δικαίωμα να ζητούν αποζημιώσεις. Αντιθέτως, όπως είπε, οι ίδιες αυτές κυβερνήσεις οφείλουν να αποζημιώσουν το Ιράν για τις ζημιές που υπέστη.

protothema.gr