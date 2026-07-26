Στις 11:29 το πρωί του Σαββάτου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ημιφορτηγό μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης απορριμματοφόρων στην επαρχία Λευκωσίας.

Από την πυρκαγιά υπέστησαν ζημιές ο χώρος της μηχανής και το εσωτερικό του οχήματος, ενώ για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, πιθανή αιτία της πυρκαγιάς είναι ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη, ενώ θα ακολουθήσει ενδελεχής διερεύνηση από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, σε συνεννόηση με την Αστυνομία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε συνολικά 44 περιστατικά το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων 18 αφορούσαν πυρκαγιές, 19 ειδικές εξυπηρετήσεις και επτά ψευδείς κλήσεις.

Την τελευταία βδομάδα η Δύναμη ανταποκρίθηκε συνολικά σε 265 περιστατικά, εκ των οποίων 55 αστικές πυρκαγιές, 32 πυρκαγιές υπαίθρου, πέντε τροχαίες συγκρούσεις, 26 διασώσεις, 109 εξυπηρετήσεις πολιτών και 38 ψευδείς κλήσεις.