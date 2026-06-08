Νέα σοβαρή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, με το Ισραήλ να ανακοινώνει αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, ως απάντηση στις ιρανικές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων κατά του Ισραήλ — τις πρώτες από την κήρυξη εκεχειρίας στις 8 Απριλίου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, ενώ οι αγορές αντέδρασαν άμεσα με άλμα άνω του 3% στο πετρέλαιο.

«Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε στρατιωτικούς στόχους που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν», σύμφωνα με τη λακωνική ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για πολλαπλές εκρήξεις στην Τεχεράνη. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις ήταν «σχετικά περιορισμένης κλίμακας», σύμφωνα με το Axios.

Νωρίτερα, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι εντόπισαν και αναχαίτισαν πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν κατέγραψαν θύματα.

Η φωτογραφία της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ να κατευθύνουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν:

הרמטכ"ל ובכירי צה"ל מפקדים ברגעים אלו על תקיפות צה"ל באיראן מבור חיל האוויר



צה"ל נמצא במוכנות מלאה בהתקפה ובהגנה



הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ובכירי צה"ל, קיימו לאורך השעות האחרונות הערכות מצב שוטפות ומפקדים על תקיפות צה"ל באיראן מבור חיל האוויר.



צה"ל דרוך ומוכן להמשך פעולה… pic.twitter.com/rjuYDpo8x1 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 8, 2026

Οι IDF έδωσαν μια φωτογραφία με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, στη μέση, και τον αρχηγό της αεροπορίας, Ομέρ Τίσλερ, στα αριστερά να κατευθύνουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν από το κέντρο διοίκησης της ισραηλινής αεροπορίας

Η νέα ανταλλαγή πυρών αποτελεί μία από τις σοβαρότερες δοκιμασίες για την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Παράλληλα, καταγράφεται περιορισμένη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για μια ενδιάμεση συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά.

Η νέα ένταση αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης. Μετά τα ισραηλινά πλήγματα, η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή πυραυλική απειλή σε περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Prince Sultan, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με το Associated Press.

Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα. Το πετρέλαιο Brent ενισχύεται κατά 3,83%, ξεπερνώντας τα 96 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό δολάριο, που λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, κατέγραψε άνοδο έναντι όλων των βασικών νομισμάτων της Ομάδας των 10. Το αμερικανικό αργό WTI ενισχύεται κατά 3,69% στα 93,88 δολ/βαρέλι.

Σύμφωνα με το Axios, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την Κυριακή, ο Τραμπ ζήτησε να μην υπάρξει ισραηλινή απάντηση στην ιρανική πυραυλική επίθεση και να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία.

Παράλληλα, σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Νετανιάχου θα πρέπει να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτύχουν οι ΗΠΑ με το Ιράν. «Εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Εγώ παίρνω όλες τις αποφάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο Νετανιάχου «δεν είναι εκείνος που αποφασίζει».

Οι τελευταίες εξελίξεις ακολουθούν νέα ένταση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, η λιβανέζικη οργάνωση επιτέθηκε σε στόχους στο βόρειο Ισραήλ, με αποτέλεσμα ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, το οποίο προκάλεσε δύο θανάτους και έντεκα τραυματισμούς.

Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, δήλωσε στο Iranian Students’ News Agency ότι οι εκτοξεύσεις πυραύλων προς το Ισραήλ αποτέλεσαν «προειδοποίηση για να σταματήσουν οι εχθρικές ενέργειες» στον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ είχε απορρίψει την προηγούμενη εβδομάδα την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που είχε ανακοινωθεί με αμερικανική διαμεσολάβηση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Το Ιράν εξακολουθεί να ζητά κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο ως προϋπόθεση για την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, το Ισραήλ χρησιμοποίησε βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από αέρος για να πλήξει πολλαπλούς στόχους στο εσωτερικό του Ιράν τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε επίσης ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην πόλη Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης.

Την ίδια στιγμή, στην Ουάσιγκτον εξετάζεται σχέδιο αξιοποίησης των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ για τη χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης σε χώρες του Περσικού Κόλπου που υπέστησαν ζημιές από ενέργειες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ωστόσο, ο Τραμπ ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε την Κυριακή ότι δεν προτίθεται να αποδεσμεύσει ιρανικά κεφάλαια ούτε να άρει κυρώσεις στο πλαίσιο μιας αρχικής συμφωνίας.

«Αν συμπεριφερθούν σωστά, αν κάνουν καλή δουλειά, τότε θα αρχίσουμε να συζητάμε» για την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην Κρίστεν Γουέλκερ για την εκπομπή Meet the Press του NBC.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα μέσω ανάρτησής του στο X, υποστηρίζοντας ότι τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία «δεν αποτελούν ούτε πολεμικά λάφυρα της Ουάσιγκτον ούτε ταμείο αποζημίωσης των συμμάχων της». Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να ζητά «πλήρη αποζημίωση» για τις ζημιές που υπέστη από τον πόλεμο που, όπως υποστηρίζει, ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου.

newmoney.gr