Από τον «ισλαμιστικό χώρο» προέρχεται ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης στο φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στο Βερολίνο, σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής αστυνομίας.

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον ύποπτο, ο οποίος φέρεται να ήταν ήδη γνωστός στην Αστυνομία λόγω των σχέσεών του με ισλαμιστικούς κύκλους. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη συλληφθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Πρόκειται για τον Αμπντούλ Μπ.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος από δομή κράτησης ανηλίκων μόλις τον περασμένο Μάιο και έχει ήδη ερευνηθεί το διαμέρισμά του στο Βερολίνο, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Πριν από λίγο η αστυνομία εξέδωσε κατεπείγουσα ανακοίνωση με τη φωτογραφία του υπόπτου και τα στοιχεία του, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών. Ο άνδρας περιγράφεται ως εξής: Αδύνατος, ύψους 1,90μ, με μαύρα μαλλιά και θεωρείται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι.

«Ποιος έχει γίνει μάρτυρας οτιδήποτε θα μπορούσε να σχετίζεται με το έγκλημα; Ποιος μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πιθανή τρέχουσα κατάστασή του; Εάν τον συναντήσετε, παρακαλούμε μην τον πλησιάσετε σε καμία περίπτωση και αποφύγετε την άμεση επαφή. Μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος! Επικοινωνήστε αμέσως με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας 110», τονίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας. Νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχουν έως τώρα πληροφορίες «σχετικά με τα συγκεκριμένα κίνητρά του, την ακριβή ακολουθία των γεγονότων ή τον ρόλο του στην επίθεση».

«Έχουμε ταυτοποιήσει πλέον τον ύποπτο. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Ωστόσο, ο ύποπτος είναι γνώριμος στην αστυνομία και προέρχεται από τον ισλαμιστικό χώρο, εδώ στο Βερολίνο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε δημοσιογράφους.

4. Update:

Ein mutmaßlicher Tatverdächtiger konnte identifiziert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen polizeibekannten Mann, der dem islamistischen Spektrum zugerechnet wird.



Nach dem Tatverdächtigen soll zeitnah öffentlich gefahndet werden.#b2507 pic.twitter.com/3pTyhTy6An — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2026

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε και κατάφερε να διαφύγει. Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν μάλιστα στην εφημερίδα ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

The Berlin Police Department has confirmed that a vehicle drove into a crowd in the Großer Tiergarten area during the Christopher Street Day (CSD/Berlin Pride) celebrations on the evening of July 25, 2026, injuring multiple people.



A vehicle, described in some reports as a white… pic.twitter.com/ZxspAUmMcz July 25, 2026

Γερμανικά ΜΜΕ μετέδωσαν νωρίτερα ότι έχει συλληφθεί ένας ύποπτος, ενώ ένα σχετικό βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αστυνομία διέψευσε ωστόσο την πληροφορία και διευκρίνισε ότι οι συλλήψεις στα βίντεο αφορούν περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Κύπρου) στην περιοχή του Tiergarten, όπου χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του Berlin Pride.

Ein Foto von dem besagten Transporter aus dem Tiergarten. #CSD pic.twitter.com/l4Rc70MMtB — Moritz J. Müller (@moritzjmllr) July 25, 2026

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Βερολίνου, ένα λευκό μικρό φορτηγάκι εισήλθε με μεγάλη ταχύτητα στον χώρο της εκδήλωσης, παρέσυρε πολλούς ανθρώπους και στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο κατά την προσπάθεια διαφυγής του οδηγού.

Ο δράστης εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, στην οποία συμμετέχει και ελικόπτερο της αστυνομίας.

BREAKING: German police have confirmed that a vehicle has driven into the crowd near the Berlin Pride event. An “intensive” manhunt for the suspects is now underway. pic.twitter.com/3tBP2uf4KF — World Source News (@Worldsource24) July 25, 2026

Ένας νεκρός και τουλάχιστον 15 τραυματίες

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν στο σημείο. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως το θύμα ήταν γυναίκα.

Παράλληλα, τουλάχιστον 16 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική περισσότεροι από δέκα είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Auto fährt bei Berliner CSD in Menschenmenge.



Videoaufnahme von einem Reporter der dts Nachrichtenagentur von ca. 23 Uhr#Berlin #b2507 #Tiergarten pic.twitter.com/i86NRNWoPM — dts Nachrichtenagentur (@dts_nachrichten) July 25, 2026

Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση μαζικού περιστατικού τραυματιών, ενώ περισσότεροι από 150 πυροσβέστες και διασώστες συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Για τους βαριά τραυματισμένους δημιουργήθηκε προσωρινός χώρος προσγείωσης ελικοπτέρων, ενώ ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες από το Tiergarten στην περιοχή του Ράιχσταγκ, από όπου διακομίστηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομεία.

Εκκενώθηκε το Berlin Pride

Μετά το περιστατικό, οι διοργανωτές του Christopher Street Day και η αστυνομία διέκοψαν πρόωρα τις εκδηλώσεις και εκκένωσαν την περιοχή μπροστά από τη σκηνή στην Πύλη του Βρανδεμβούργου.

🇩🇪 Die Polizei hat den Christopher Street Day in Berlin vorzeitig beendet. Grund dafür war ein schwerer Polizeieinsatz im Bereich Tiergarten nach einer Kollision eines Autos mit der Menschenmenge. Dabei gab es mehrere Verletzte. pic.twitter.com/DfZSRIob4V — Nachrichten (@NewsFokus) July 25, 2026

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αποχωρήσουν «ήρεμα και με τάξη», ενώ οι αρχές ζήτησαν από το κοινό να αποφύγει την περιοχή της Στήλης της Νίκης (Siegessäule) και του Tiergarten.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συμμετάσχει στην πορεία του Berlin Pride, υπό συνθήκες έντονου καύσωνα.

Λίγες ώρες πριν από τη φονική παράσυρση είχε σημειωθεί και άλλο περιστατικό, όταν άγνωστος πυροβόλησε από διαμέρισμα με αεροβόλο όπλο προς την πορεία.

Τέσσερις συμμετέχοντες τραυματίστηκαν ελαφρά, χωρίς να χρειαστούν ιατρική περίθαλψη, ενώ δύο αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο δεν τραυματίστηκαν.

Στην ασφάλεια της εκδήλωσης συμμετείχαν περίπου 2.200 αστυνομικοί.

🚨🇩🇪 Berlin police say a vehicle drove into Großer Tiergarten and injured several people.



Rescue crews are treating the wounded and they’re hunting for suspects.



Eyewitnesses are now saying the man on the ground is the rampage driver just arrested at CSD.



Writer: Claudio… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 25, 2026

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το Berlin Pride αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις υπέρ της διαφορετικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη.

Η αστυνομία δεν έδωσε επίσημη εκτίμηση για τον αριθμό των συμμετεχόντων, ωστόσο εκπρόσωπός της ανέφερε ότι «σίγουρα ήταν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες».

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε την επίθεση ως «ειδεχθή πράξη» και, σύμφωνα με εκπρόσωπό του, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και ενημερώνεται συνεχώς από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Ο καγκελάριος και ο υπουργός Εσωτερικών «ευχαριστούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και θα εργαστούν με όλες τους τις δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίσουν τη διερεύνηση και τη δίωξη της αποτρόπαιας αυτής πράξης», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. O Ντόμπριντ έχει ήδη θέσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη διάθεση των αντίστοιχων αρχών του Βερολίνου.

Ο κυβερνήτης/δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ (CDU) έκανε από την πλευρά του λόγο για «μια επίθεση στην ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία μας». Έπειτα από έναν ειρηνικό και ζωηρό εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, «η συγκέντρωση για ένα Βερολίνο της ανοχής και της ειρήνης δέχθηκε επίθεση με τον πλέον βάναυσο τρόπο», πρόσθεσε ο Βέγκνερ και διαβεβαίωσε ότι είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα περιφρούρησης των συγκεντρώσεων, αλλά, υπογράμμισε, «δεν υπάρχει ποτέ 100% ασφάλεια».

protothema.gr