Νέα πυραυλική επίθεση από το Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού (IDF). Όπως αναφέρεται, έχουν εντοπιστεί εκτοξεύσεις πυραύλων προς ισραηλινό έδαφος, ενώ τα συστήματα αεράμυνας έχουν τεθεί σε λειτουργία για την αναχαίτισή τους.

Η επίθεση σημειώνεται λίγες ώρες μετά τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης για αντίποινα, στον απόηχο των ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων στη Βηρυτό.

Νωρίτερα, η ισραηλινή αεροπορία εξαπέλυσε επιδρομή στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας, στοχεύοντας, σύμφωνα με τον IDF, εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεζμπολάχ στη συνοικία Νταχίγια. Το συγκεκριμένο χτύπημα αποτελεί το πρώτο που καταγράφεται στη Βηρυτό από την έναρξη της εκεχειρίας.

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00:03 – Ο ισραηλινός στρατός θα «εντείνει» τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου

Το Ισραήλ θα «εντείνει» τις επιθέσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο ως απάντηση στις εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν, δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν.



«Πραγματοποιήσαμε επιθέσεις στη Dahieh, μετά τις αδιάκοπες επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ», ανέφερε ο Ντέφριν, αναφερόμενος σε ένα νότιο προάστιο της Βηρυτού. «Οι IDF θα συνεχίσουν να επιχειρούν σε ολόκληρο το Λίβανο και θα εντείνουν τις ενέργειές τους κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χεζμπολάχ», συνέχισε.



«Είμαστε προετοιμασμένοι για την πιθανότητα επιπλέον επιθέσεων εναντίον μας. Τα αμυντικά μας συστήματα είναι εξαιρετικά, αλλά η άμυνα δεν είναι αδιαπέραστη», κατέληξε ο Ντέφριν.

23:53 – Το Ισραήλ «παραβίασε όλες τις κόκκινες γραμμές»

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το Ισραήλ «παραβίασε όλες τις κόκκινες γραμμές» με την επίθεσή του στη Βηρυτό και το κάλεσαν να «σταματήσει τις επιθέσεις του» στον Λίβανο.



«Αν επεκτείνει τις επιθέσεις του σ’ αυτή την περιοχή ή απαντήσει στις δράσεις του Ιράν, θα υποστεί ακόμα πιο οδυνηρά πλήγματα και καταστροφικές επιθέσεις θα εξαπολυθούν εναντίον του καθεστώτος και των υποστηρικτών του», δήλωσε ο αρχηγός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Αλί Αμπντολαχί σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.



Ο ιρανός στρατηγός δεν αναφέρθηκε ρητά στα δύο κύματα ιρανικών πυραύλων που το Ισραήλ λέει πως εκτοξεύθηκαν απόψε εναντίον του και τους αναχαίτισε.

23:47 – «Το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς διέπραξε ένα σοβαρό λάθος»

Μετά την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, ο εκπρόσωπος των IDF, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, προβαίνει σε αξιολόγηση της κατάστασης και «εγκρίνει σχέδια για το μέλλον».



«Το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς διέπραξε ένα σοβαρό λάθος», ανέφερε. Ο Ντέφριν πρόσθεσε ότι ο IDF είναι προετοιμασμένος για περαιτέρω πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν.

23:41 – Πανηγυρισμοί στο Ιράν

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μεταδίδουν σκηνές εορτασμού, καθώς την τελευταία ώρα εκτοξεύθηκαν ιρανικοί πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ.

Scenes of celebration across Iran tonight following the missile attack on IsraeI… 🥳 pic.twitter.com/zO3QMWXkKO — Fatemeh Abv 🟩 ☫ 🟥 (@fa_abv) June 7, 2026

23:30 – Το Ιράν έκλεισε τον εναέριο χώρο στο δυτικό τμήμα της χώρας

Το Ιράν έχει κλείσει τον εναέριο χώρο στο δυτικό τμήμα της χώρας μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

23:20 – Αναφορές για απογείωση βρετανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού από τη Βάση Ακρωτηρίου

WATCH | A RAF KC2 Voyager tanker (ZZ338) is up out of Akrotiri, the British base on Cyprus, holding over the eastern Med after launching about an hour ago.



It's airborne right as Iran fires ballistic missiles at Israel and Iraq shuts its airspace.

The straightforward read is… pic.twitter.com/ViGUYZfZd0 — GeoInsider (@InsiderGeo) June 7, 2026

#USAF United States Air Force / #RAF Royal Air Force – Iran Ops



Boeing KC-135 Stratotanker 1x#AE0369 63-8024 – RATLER 05

Boeing KC-46 Pegasus 1x#AE5F9B 18-46048 – YETI 42



Airbus KC.2 Voyager 1x#43C6FB ZZ338 – ASCOT 9961



Amid reports of Ballistic Missiles being fired from… pic.twitter.com/dxi6SEpm1B — Armchair Admiral 🇬🇧 (@ArmchairAdml) June 7, 2026

23:10 – Το Ιράκ έκλεισε τον εναέριο χώρο του

Σύμφωνα με αξιωματούχους της πολιτικής αεροπορίας, το Ιράκ έχει κλείσει προσωρινά τον εναέριο χώρο του και έχει αναστείλει τις πτήσεις.

23:06 – Ο Τραμπ καλεί το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

«Αυτό που θα πρότεινα στο Ιράν είναι: Ρίξατε τους πυραύλους σας, αρκετά πια. Επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κλείστε συμφωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πρόκειται να επικοινωνήσει άμεσα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να του ζητήσει να μην προχωρήσει σε αντίποινα μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με το Axios.

Spoke with President Trump. We'll have more on Fox News in a few minutes.



"What I would suggest to Iran: You've shot your missiles, that's enough. Get back to the table and make a deal," President Trump told Fox News. — Trey Yingst (@TreyYingst) June 7, 2026

22:59 – Φρουροί της Επανάστασης: Αρχίζει εβδομάδα συνεχών επιθέσεων κατά του Ισραήλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους κατά της αεροπορικής βάσης Ραμάτ Νταβίντ, η οποία βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα από την πόλη της Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ. Ανέφερε ότι η ισραηλινή αεροπορική βάση αποτελούσε την «πηγή των επιθέσεων» που εξαπολύθηκαν κατά του νότιου Λιβάνου και των νότιων προαστίων της Βηρυτού.

Η αντίδραση του Ισραήλ

«Απόψε η Τεχεράνη πρέπει να καεί!» έγραψε στο X ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, λίγα λεπτά αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτοξεύθηκαν πύραυλοι από το Ιράν προς το Ισραήλ.

הלילה טהרן חייבת לבעור! — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 7, 2026

Δείτε βίντεο με τους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν

🚨 Video of Iranian missiles fired at Israel pic.twitter.com/NlIcBXVgM4 — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) June 7, 2026

Πληροφορίες από cnn,gr, protothema.gr