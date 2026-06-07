Αεροπορική επιδρομή των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον νότιο Λίβανο σκότωσε δυο γυναίκες και τραυμάτισε άλλους 22 ανθρώπους χθες Σάββατο – παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ – ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

«Η επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στην πόλη Σαξάκια, στην περιφέρεια Σαΐντα, το πρωί του Σαββάτου» άφησε πίσω «δυο γυναίκες που μαρτύρησαν και 22 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά και γυναίκα», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ενώ δεν έχει υπάρξει άμεσο σχόλιο από την πλευρά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων σχετικά με το συγκεκριμένο πλήγμα.

Η επίθεση καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένει σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, ωστόσο τα περιστατικά βίας και οι αμοιβαίες κατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας συνεχίζονται.

Οι εξελίξεις διατηρούν την ένταση σε υψηλά επίπεδα κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ – Λιβάνου, παρά τις διεθνείς προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κατάστασης.

ΑΠΕ – ΜΠΕ