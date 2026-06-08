Μήνυμα προς το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν αμέσως τις επιθέσεις απηύθυνε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social.

Σε σύντομο μήνυμά του, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν».

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου έρχεται την ώρα που καταγράφεται νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών, παρά τις αμερικανικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση και επανεκκίνηση των διπλωματικών επαφών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ είχε προηγουμένως επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και αποφυγή περαιτέρω στρατιωτικών ενεργειών που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις.

protothema.gr