Ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για την αναζωογόνηση του κέντρου της Λευκωσίας υπέβαλε το ΕΤΕΚ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ζητώντας παρέμβαση για την άμεση ενεργοποίηση του αστικού κέντρου της πρωτεύουσας.

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο, συνοδευόμενη από την Έκθεση με τίτλο «Αναβάθμιση του Αστικού Κέντρου Λευκωσίας – Εφαρμόσιμα μέτρα, μηχανισμός υλοποίησης και οδικός χάρτης».

Η Έκθεση αποτελεί αποτέλεσμα συμμετοχικής διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε με ανοικτό εργαστήρι για τον δημόσιο χώρο και την κινητικότητα στο κέντρο της Λευκωσίας και συνεχίστηκε με διήμερο Εργαστήρι Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου, που πραγματοποιήθηκε από το ΕΤΕΚ σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας.

Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου πλαισίου πολιτικής για την ουσιαστική αναβάθμιση του αστικού κέντρου της πρωτεύουσας.

Στην επιστολή του, το ΕΤΕΚ υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση του κέντρου της Λευκωσίας αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας, με άμεσες επιπτώσεις στην οικονομική ανθεκτικότητα, την κοινωνική συνοχή, την ποιότητα ζωής, την κατοίκηση, την επιχειρηματικότητα και την εικόνα της χώρας.

Κεντρική θέση της Έκθεσης είναι η ανάγκη μετάβασης από τους σχεδιασμούς στην οργανωμένη και μετρήσιμη υλοποίηση πολιτικών και έργων. Το ΕΤΕΚ τονίζει ότι το βασικό έλλειμμα δεν είναι η απουσία προτάσεων, αλλά η έλλειψη ενιαίου μηχανισμού συντονισμού, υλοποίησης και λογοδοσίας.

Για τον σκοπό αυτό, εισηγείται τη δημιουργία Κέντρου Παράδοσης για το αστικό κέντρο Λευκωσίας, με αρμοδιότητα τον ενιαίο προγραμματισμό, την παρακολούθηση προόδου, την κλιμάκωση προβλημάτων και τον δημόσιο απολογισμό των παρεμβάσεων.

Μεταξύ των βασικών προτάσεων περιλαμβάνονται η επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης για αλλαγές χρήσης και μικρές παρεμβάσεις στο κέντρο, καθώς και η παροχή φορολογικών και οικονομικών κινήτρων για ανακαινίσεις, επενδύσεις και ενίσχυση της κατοίκησης.

Το ΕΤΕΚ εισηγείται επίσης την ενεργοποίηση ανενεργών ιδιοκτησιών και κενών ισογείων μέσω μηχανισμών καταγραφής και πολιτικής παρέμβασης, τη στήριξη της μικτής χρήσης και της μικρής επιχειρηματικότητας, καθώς και την ενίσχυση πολιτιστικών, δημιουργικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται ακόμη παρεμβάσεις για βελτίωση της κινητικότητας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας του δημόσιου χώρου, με άμεση εφαρμογή ορατών παρεμβάσεων στη Λεωφόρο Μακαρίου και στον ευρύτερο πυρήνα της πόλης.

Η Λεωφόρος Μακαρίου προτείνεται ως πρώτο πεδίο πιλοτικής εφαρμογής της στρατηγικής, με παρεμβάσεις χαμηλού κόστους στον δημόσιο χώρο, στη σκίαση, στον φωτισμό, στην ενεργοποίηση ισογείων και στη διοργάνωση δράσεων.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η γρήγορη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας στο κέντρο και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς το εγχείρημα.

Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή δήλωσε ότι η αναζωογόνηση του αστικού κέντρου της Λευκωσίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με μεμονωμένα έργα ή επιμέρους ρυθμίσεις, αλλά απαιτεί ενιαία στρατηγική, συντονισμένη εφαρμογή και διαρκή πολιτική εποπτεία.

Πρόσθεσε ότι για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα απαιτείται σαφής πολιτική εντολή στο ανώτατο επίπεδο, δια-υπουργικός συντονισμός, δέσμευση πόρων και θεσμοθετημένη παρακολούθηση της εφαρμογής.

Το ΕΤΕΚ δηλώνει την ετοιμότητά του να συμβάλει ενεργά τόσο στον μηχανισμό συμμετοχικής διακυβέρνησης όσο και στην περαιτέρω εξειδίκευση των τεχνικών, θεσμικών και πολεοδομικών μέτρων που απαιτούνται.