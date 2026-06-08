Το ΚΕΒΕ ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τον θεσμό «Γε’ νέο επιχειρείν», τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας, τα οποία διοργανώνονται για 9η συνεχόμενη χρονιά.

Η ετήσια βράβευση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και αφορά νέους επιχειρηματίες ηλικίας κάτω των 40 ετών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε βασικούς τομείς της κυπριακής οικονομίας, αλλά και στη διασπορά.

Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε νέους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες εμπορικών επιχειρήσεων, βιομηχανικών επιχειρήσεων, υπηρεσιών, τουρισμού, ναυτιλίας, έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας, καθώς και τεχνών και πολιτισμού.

Για το 2026 προστίθεται νέα κατηγορία, που αφορά τον απόδημο νέο επιχειρηματία σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο.

Στις πρώτες επτά κατηγορίες δικαιούχοι είναι νέοι επιχειρηματίες κάτω των 40 ετών, είτε αυτοδημιούργητοι είτε διάδοχοι σε οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Για τη νέα κατηγορία των αποδήμων, δικαιούχοι είναι νέοι επιχειρηματίες με τα ίδια χαρακτηριστικά, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο όρος «νέοι επιχειρηματίες» περιλαμβάνει τόσο αυτοδημιούργητους επιχειρηματίες όσο και νέους που εργάζονται σε υφιστάμενες οικογενειακές επιχειρήσεις, αναλαμβάνοντας τη συνέχεια από τις παλαιότερες γενιές.

Η επιλογή των βραβευθέντων θα γίνει από ειδική επιτροπή του ΚΕΒΕ, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν, μεταξύ άλλων, την επιχειρηματική επίδοση, την καινοτομία, την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση.

Στα κριτήρια περιλαμβάνονται επίσης η δημιουργικότητα και καινοτομία, η αναγνωρισιμότητα του υποψηφίου ή της επιχείρησης, η απήχηση και το ιστορικό επιτυχιών, η ηγεσία και η προσωπική συμβολή, καθώς και το όραμα και η στρατηγική κατεύθυνση της επιχείρησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε πρωτοβουλίες που προωθούν την εταιρική και κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθώς και σε δράσεις που στηρίζουν την πράσινη οικονομία και την αποδοτική χρήση των πόρων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προταθούν στην ειδική επιτροπή του ΚΕΒΕ μέχρι τις 17 Ιουλίου 2026. Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις 7 Οκτωβρίου 2026.

Τα βραβεία διοργανώνει το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το περιοδικό «Θεσσαλονίκης Δρώμενα», με τη στήριξη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και της Eurobank.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕΒΕ στα τηλέφωνα 22889744 και 22889752 ή μέσω email στη διεύθυνση servicestradedigitalisation@ccci.org.cy.