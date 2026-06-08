Απρόβλεπτες οι διαστάσεις στην υπόθεση τρομοκρατίας που απασχολεί τις Αρχές Κύπρου και Ελλάδας και φέρει Παλαιστινίους μέλη της Χαμάς να ετοίμαζαν πλήγματα σε βάρος Ισραηλινών συμφερόντων.

Ο ένας εκ των που συνελήφθησαν στις 30 Μαΐου -57 και 53 χρόνων, αντίστοιχα- έχει γιο που υπηρετεί στην Αστυνομία Κύπρου και μάλιστα σε τμήμα που σχετίζεται με θέματα αλλοδαπών.

Οι πληροφορίες του philenews έχουν διασταυρωθεί και δεν υπάρχει αμφιβολία για την ακρίβειά τους. Μάλιστα, πηγή μας αναφέρει πως η εν λόγω παράμετρος της υπόθεσης σε σχέση με τη συγγενική σχέση υπόπτου και μέλους της Δύναμης, έχει διερευνηθεί.

Συγκεκριμένα έχουν γίνει οι απαραίτητες αστυνομικές εξετάσεις, χωρίς να έχει προκύψει για την ώρα μαρτυρία ή στοιχείο για οποιαδήποτε ανάμειξη του μέλους της Αστυνομίας στην υπόθεση.

Πάντως, το γεγονός ότι συλληφθείς με καταγωγή από την Παλαιστίνη έχει γιο που υπηρετεί στο αστυνομικό Σώμα δεν πρέπει να προκαλεί αίσθηση. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του philenews, τα δυο πρόσωπα που συνελήφθησαν στις 30 Μαΐου βρίσκονται από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 στο νησί μας κι έχουν κυπριακή υπηκοότητα.

Θυμίζουμε ότι το κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίχθηκε το τελευταίο δεκαήμερο του περασμένου μήνα. Σε δυο υποστατικά στην Ακτή Κυβερνήτη και στις Καμάρες Λάρνακας, εντοπίστηκαν χημικές ουσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για παρασκευή εκρηκτικών υλών υψηλής ισχύος.

Αρχικά είχαν συλληφθεί δυο πρόσωπα 32 και 38 ετών από την Παλαιστίνη πριν η Αστυνομία φορέσει χειροπέδες και στα άλλα δυο πρόσωπα, 57 και 53 χρόνων.

Το περασμένο Σάββατο σε επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας και της ΕΥΠ συνελήφθη 37χρονος στην Κρήτη, ως ύποπτος για συμμετοχή στην ίδια ομάδα με τους τέσσερις συλληφθέντες στην Λάρνακα. 37 ετών.

Είχε εγκατασταθεί πριν από έναν χρόνο στην Ελλάδα και είχε αιτηθεί άσυλο. Προηγουμένως διέμενε στη Γάζα. Έχει σπίτι στα Πατήσια και είχε εγκατασταθεί προσφάτως στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Εργαζόταν σεζόν σε ξενοδοχειακή μονάδα.

Οι Ελλαδικές Αρχές είχαν πληροφορίες ότι ενδεχομένως ο 37χρονος να πραγματοποιούσε τρομοκρατικό πλήγμα σε ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο, το οποίο πρόκειται να καταπλεύσει στον Άγιο Νικόλαο.