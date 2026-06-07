Ραγδαίες και πολύ ανησυχητικές είναι οι εξελίξεις σε σχέση με την υπόθεση τρομοκρατίας που αποκαλύφθηκε τέλη Μαΐου στην Κύπρο. Μετά τη σύλληψη 4 Παλαιστινίων στην Κύπρο οι αρχές της Ελλάδας προχώρησαν στη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη ο οποίος φέρεται να ετοιμαζε τρομοκρατικά κτυπήματα.

Ο 37χρονος συνελήφθη στην Κρήτη σε επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο και αύριο, Δευτέρα, θα μεταφερθεί στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το protothema.gr, ο 37χρονος είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία, μια από τις χώρες που προτιμούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις για τα «μαθήματα».

Στο ίδιο στρατόπεδο, μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκονταν και τα δύο μέλη της Χαμάς που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο και αποτέλεσαν την άκρη του νήματος που οδήγησε στον 37χρονο. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι δύο Παλαιστίνιοι στην Κύπρο, φέρονται να ήταν τα αρχηγικά μέλη της ομάδας με κοινή εκπαίδευση και οι τρεις από την Χαμάς στην κατασκευή εκρηκτικών. Σημειώνεται ότι οι δύο που συνελήφθησαν στην Κύπρο, εντοπίστηκαν τη στιγμή που παραλάμβαναν δέμα για κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 37χρονος έχει παραδεχθεί, κατά την 12ωρη ανάκρισή του, ότι ήθελε να πραγματοποιήσει χτύπημα για λογαριασμό της Χαμάς, με την εκτίμηση να είναι ότι σχεδίαζαν κάτι «μεγάλο» για να βάλουν ξανά στον χάρτη την τρομοκρατική παλαιστινιακή οργάνωση.

Στόχος εκτιμάται ότι θα ήταν ισραηλινός και πιθανότατα κρουαζιερόπλοιο.

Αρμόδιες πηγές μεταφέρουν ότι ο 37χρονος είχε εκπαιδευτεί για να κατασκευάσει συνθετικά εκρηκτικά με χημικούς διαλύτες, αντικείμενα, δηλαδή, που μπορεί να βρει κάποιος στο κοινό εμπόριο.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι στο διαμέρισμα του 37χρονου στα Πατήσια βρέθηκαν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιούσε για να κατασκευάσει τα εκρηκτικά καθώς δεν είχε παραλάβει ακόμα τα απαραίτητα υλικά, κάτι που εκτιμάται ότι θα συνέβαινε το επόμενο διάστημα.

Ο 37χρονος, ο οποίος είχε οικογένεια μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, θα κατηγορηθεί για κακούργημα με βάση τα άρθρα για υποθέσεις τρομοκρατίας.

Τρέχουν και στην Κύπρο οι εξελίξεις

Στην Κύπρο συνεχίζονται, υπό άκρα μυστικότητα, οι έρευνες της Αστυνομίας και συνεργαζόμενων υπηρεσιών σε σχέση με τη σοβαρότατη υπόθεση σύλληψης τεσσάρων ατόμων από την Παλαιστίνη, που θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατία. Οι ύποπτοι πιστεύεται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά κτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με Ισραηλινούς, ως αντίποινα για όσα συνέβησαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Υπό κράτηση βρίσκονται 32χρονος και 38χρονος, που φαίνεται να συνδέθηκαν με μεγάλες ποσότητες υλικών κατασκευής εκρηκτικών, καθώς και 54χρονος και 57χρονος που φέρονται ως συνεργάτες τους. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν πως οι δύο τελευταίοι, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα, βρίσκονται στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια, γεγονός που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στις Αρχές, που ξεψαχνίζουν το παρελθόν και τις επαφές τους. Φαίνεται, μάλιστα, πως οι δύο έχουν εξασφαλίσει και κυπριακή υπηκοότητα. Ο 54χρονος και ο 57χρονος οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, ανανεώθηκε για άλλες πέντε ημέρες το διάταγμα προσωποκράτησής τους.

Σήμερα, σε ξεχωριστή διαδικασία, που επίσης διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, ζητήθηκε για δεύτερη φορά η ανανέωση της κράτησης των άλλων δύο Παλαιστινίων, που αντιμετωπίζουν αδικήματα τρομοκρατίας και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Οι δύο τέθηκαν υπό τετραήμερη κράτηση. Υπενθυμίζεται πως ο ένας από αυτούς φέρεται να παραδέχθηκε πως στόχος θα ήταν Ισραηλινοί, χωρίς, ωστόσο, να ξεκαθαρίσει πού θα γίνονταν τα κτυπήματα.

Ο 32χρονος και ο 38χρονος, πάντως, φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στην υπόθεση και διερευνάται κατά πόσον συνεργάζονταν και με άλλα άτομα στην Κύπρο. Ο 32χρονος, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, έχει συνδεθεί τόσο με το σπίτι στην Ακτή του Κυβερνήτη, όσο και με διαμέρισμα στις Καμάρες Λάρνακας, στο οποίο διέμενε με την οικογένειά του. Στα δύο σπίτια εντοπίστηκαν υλικά κατασκευής εκρηκτικών, ανάμεσά τους και νιτρική αμμωνία. Πρόκειται για χημικά, που δεν αποκλείεται να προέρχονται από την κυπριακή αγορά. Με αυτά φαίνεται να έχει συνδεθεί και ο 38χρονος, που διέμενε παράνομα στην Κύπρο και εκτιμάται πως κατάφερε να εισέλθει στο έδαφος της Δημοκρατίας από τα κατεχόμενα.

Η πρώτη μεγάλη ποσότητα των υλικών κατασκευής εκρηκτικών εντοπίστηκε στην κατοικία στην Ακτή του Κυβερνήτη την Πέμπτη 21 Μαΐου. Δύο ημέρες αργότερα βρέθηκε και δεύτερη μεγάλη ποσότητα σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας, που βρίσκεται στις Καμάρες και το οποίο παρακολουθείτο. Όλα τα ανευρεθέντα έχουν αποσταλεί για εξειδικευμένες επιστημονικές εξετάσεις, που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με αρμόδια πηγή.