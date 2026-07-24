Ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν επεισόδια εκτός γηπέδου πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στην Αρένα, φιλοξενώντας μαρτυρίες οπαδών της Μπεϊτάρ για όσα προηγήθηκαν. Σύμφωνα με τους ίδιους, ομάδα οπαδών φέρεται να επιτέθηκε σε Ισραηλινούς φιλάθλους, κάνοντας χρήση πετρών, με αποτέλεσμα –όπως υποστηρίζουν– τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Ένας από τους οπαδούς δήλωσε ότι «μερικοί φίλαθλοι της Μπεϊτάρ κινήθηκαν μόνοι τους και έπεσαν σε ενέδρα οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι άρχισαν να τους πετούν πέτρες, ενώ στη συνέχεια περίπου 60-70 άτομα τους επιτέθηκαν». Άλλος φίλαθλος ανέφερε πως «υπήρχαν άνθρωποι που αιμορραγούσαν, ενώ οι περισσότεροι οργανωμένοι οπαδοί της La Familia βρίσκονταν ήδη στην εξέδρα και οι τραυματίες ήταν νεαρής ηλικίας». Οι συγκεκριμένες αναφορές προέρχονται από μαρτυρίες που φιλοξενούν ισραηλινά μέσα και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις κυπριακές αρχές.

Παράλληλα, βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράγεται από ισραηλινά δημοσιεύματα εμφανίζει έναν οπαδό της Μπεϊτάρ να βρίσκεται μόνος στον δρόμο και να δέχεται επίθεση από ομάδα ατόμων. Όπως ισχυρίζονται, δύο Ισραηλινοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ενώ η αστυνομία προχώρησε συνολικά σε επτά συλλήψεις, εκ των οποίων έξι Κυπρίων και ενός Ισραηλινού.

@hamal.co.il אירועי אלימות בלרנקה לפני משחקה של בית"ר ירושלים הערב (חמישי, 19:30, ספורט1) נגד א.א.ק הקפריסאית במסגרת סיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג. לפי עדויות, כמה מאוהדי בית"ר הותקפו באלימות קשה על ידי אוהדים מקומיים. אחד האוהדים סיפר: "הלכו כמה אוהדי בית"ר, לבד, והם נכנסו ישר למארב של אוהדי לרנקה. התחילו לזרוק עליהם סלעים מההר, באו 60-70 אוהדי לרנקה ופוצצו אותם במכות". אוהד אחר הוסיף: "הילדים משכו את כולם. יש אנשים שמדממים בפנים. רוב אוהדי לה פמיליה כבר היו בפנים עם העידוד. אלה שנפגעו היו ילדים". בקפריסין דווח כי המשטרה התערבה ב"כמה תקריות אלימות", בעקבותיהם נעצר ישראלי אחד ושישה קפריסאים. כמו כן היו שני פצועים שלא נזקקו לטיפול נמרץ רפואי. אמבולנס הגיע למקום והחובשים טיפלו במי שדימם. קרדיט: אופיר סער (תיעוד לפי סעיף 27 א׳ לחוק זכויות יוצרים) ♬ צליל מקורי – חמ״ל

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