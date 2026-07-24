Τι θεωρεί πως κάνει έναν άντρα να φαίνεται σέξι εξομολογήθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ, επισημαίνοντας πως δεν έχει να κάνει με το αυτοκίνητο που οδηγεί ή με το αν έχει ιδιωτικό τζετ, αλλά με το αν πλένει τα πιάτα όταν αισθάνεται εκείνη κουρασμένη.

Η τραγουδίστρια στο τελευταίο σόου του οίκου Dolce & Gabbana που πραγματοποιήθηκε στην Ταορμίνα, όπου εντυπωσίασε ερμηνεύοντας τις επιτυχίες και με τον χορό της, σταμάτησε για λίγο να τραγουδά και, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το Page Six, δήλωσε: «Δεν χρειαζόμαστε κανέναν να μας αγοράσει οτιδήποτε. Θέλουμε να το κάνουν. Μερικές φορές αυτό είναι ωραίο, αλλά ξέρετε τι κάνει έναν άντρα πραγματικά ελκυστικό; Δεν είναι το ρολόι, δεν είναι το αμάξι, δεν είναι το ιδιωτικό τζετ. Πραγματικά, δεν είναι. Παρόλο που αυτά είναι ωραία».

Αμέσως μετά εξήγησε τι είναι αυτό που πιστεύει πως κάνει έναν άντρα αυτόματα πιο ελκυστικό: «Είναι το να τους βλέπεις να φτιάχνουν το κρεβάτι το πρωί ή το να πλένουν τα πιάτα για εσένα όταν είσαι κουρασμένη τη νύχτα. Αυτό είναι σέξι. Αυτό είναι που αποκαλώ σέξι», είπε με το πλήθος να την χειροκροτά.

Δείτε το βίντεο

Jennifer Lopez revealed what she thinks actually makes men sexy during her Dolce & Gabbana Alta Moda performance in Taormina, Italy. pic.twitter.com/YVdR3zKGcA — Page Six (@PageSix) July 23, 2026

protothema.gr