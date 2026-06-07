Στη σύλληψη ενός 37χρονου παλαιστινιακής καταγωγής προχώρησαν χθες το απόγευμα, στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, στο πλαίσιο έρευνας για τρομοκρατική δραστηριότητα και πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος, με καταγωγή από τη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορείται ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια, με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σχεδίαζε επίθεση σε ισραηλινούς στόχους, πιθανώς και με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο 37χρονος διέμενε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια και εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα. Δεν είχε οικογένεια στην Κρήτη και, κατά πληροφορίες από τοπικές πηγές, διατηρούσε χαμηλό προφίλ. Σημειώνεται ότι ο 37χρονος βρίσκεται νόμιμα στη χώρα.

Οι Αρχές έφτασαν στη σύλληψή του, αξιοποιώντας πληροφορίες από την Κύπρο, όπου πρόσφατα σημειώθηκαν συλλήψεις για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ (σ.σ. βομβιστικές επιθέσεις). Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψε ένα τηλέφωνο που φέρεται να λειτουργούσε ως στοιχείο-σύνδεσμος και έτσι οδήγησε τις έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών μέχρι την Κρήτη και ειδικότερα στον Άγιο Νικόλαο.

Η επιχείρηση οργανώθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμό μεταξύ της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε επαφές με άλλα πρόσωπα και συμμετείχε σε ενέργειες που αποσκοπούσαν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και μηχανισμών για την υλοποίηση τρομοκρατικής επίθεσης σε ισραηλινούς στόχους σε ευρωπαϊκή χώρα.

Όπως προκύπτει, βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας και δεν διέθετε τα απαραίτητα μέσα, για να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Οι Αρχές εκτιμούν ότι στόχος θα μπορούσε να είναι κρουαζιερόπλοιο, ωστόσο το σχέδιο δεν είχε προχωρήσει πέρα από το στάδιο της συγκέντρωσης υλικών.

Μάλιστα, φέρεται να είχε ήδη παραγγείλει ορισμένα από τα υλικά που θα χρησιμοποιούνταν, χωρίς όμως να προλάβει να τα αξιοποιήσει.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό.

Τα ευρήματα αναμένεται να εξεταστούν στα ειδικά εργαστήρια της Αστυνομίας.

Ο 37χρονος, που ήταν μόνος την ώρα της σύλληψης, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του και όλες οι συνεργασίες και οι διασυνδέσεις του εντός και εκτός Ελλάδας.

protothema.gr