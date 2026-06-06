Συνεχίζονται, υπό άκρα μυστικότητα, οι έρευνες της Αστυνομίας και συνεργαζόμενων υπηρεσιών σε σχέση με τη σοβαρότατη υπόθεση σύλληψης τεσσάρων ατόμων από την Παλαιστίνη, που θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατία. Οι ύποπτοι πιστεύεται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά κτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με Ισραηλινούς, ως αντίποινα για όσα συνέβησαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Υπό κράτηση βρίσκονται 32χρονος και 38χρονος, που φαίνεται να συνδέθηκαν με μεγάλες ποσότητες υλικών κατασκευής εκρηκτικών, καθώς και 54χρονος και 57χρονος που φέρονται ως συνεργάτες τους. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν πως οι δύο τελευταίοι, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα, βρίσκονται στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια, γεγονός που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στις Αρχές, που ξεψαχνίζουν το παρελθόν και τις επαφές τους. Φαίνεται, μάλιστα, πως οι δύο έχουν εξασφαλίσει και κυπριακή υπηκοότητα. Σήμερα λήγει το διάταγμα οκταήμερης κράτησής τους και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, θα ζητηθεί η ανανέωση του διατάγματος κράτησής τους.

Αύριο, εξάλλου, σε ξεχωριστή διαδικασία, που επίσης θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, αναμένεται να ζητηθεί για δεύτερη φορά η ανανέωση της κράτησης των άλλων δύο Παλαιστινίων, που αντιμετωπίζουν αδικήματα τρομοκρατίας και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Υπενθυμίζεται πως ο ένας από αυτούς φέρεται να παραδέχθηκε πως στόχος θα ήταν Ισραηλινοί, χωρίς, ωστόσο, να ξεκαθαρίσει πού θα γίνονταν τα κτυπήματα.

Ο 32χρονος και ο 38χρονος, πάντως, φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στην υπόθεση και διερευνάται κατά πόσον συνεργάζονταν και με άλλα άτομα στην Κύπρο. Ο 32χρονος, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, έχει συνδεθεί τόσο με το σπίτι στην Ακτή του Κυβερνήτη, όσο και με διαμέρισμα στις Καμάρες Λάρνακας, στο οποίο διέμενε με την οικογένειά του. Στα δύο σπίτια εντοπίστηκαν υλικά κατασκευής εκρηκτικών, ανάμεσά τους και νιτρική αμμωνία. Πρόκειται για χημικά, που δεν αποκλείεται να προέρχονται από την κυπριακή αγορά. Με αυτά φαίνεται να έχει συνδεθεί και ο 38χρονος, που διέμενε παράνομα στην Κύπρο και εκτιμάται πως κατάφερε να εισέλθει στο έδαφος της Δημοκρατίας από τα κατεχόμενα.

Η πρώτη μεγάλη ποσότητα των υλικών κατασκευής εκρηκτικών εντοπίστηκε στην κατοικία στην Ακτή του Κυβερνήτη την Πέμπτη 21 Μαΐου. Δύο ημέρες αργότερα βρέθηκε και δεύτερη μεγάλη ποσότητα σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας, που βρίσκεται στις Καμάρες και το οποίο παρακολουθείτο. Όλα τα ανευρεθέντα έχουν αποσταλεί για εξειδικευμένες επιστημονικές εξετάσεις, που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με αρμόδια πηγή.