Στο 2% διαμορφώθηκε το φαινομενικό κόστος του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης στην Κύπρο το 2025, καταγράφοντας μικρή αύξηση από το 1,9% του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, τα στοιχεία για το δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ότι η διάρθρωση του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, κυρίως ως προς τη διάρκεια, τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τους κατόχους του χρέους.

Ωστόσο, η νομισματική έκφραση του χρέους παρουσιάζει πιο ομοιόμορφη εικόνα. Στα τέλη του 2025, σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, το σύνολο ή σχεδόν το σύνολο, άνω του 99,5%, του ακαθάριστου χρέους ήταν εκφρασμένο σε ευρώ.

Αντίστοιχα, στην Τσεχία και τη Σουηδία, πάνω από το 90% του χρέους ήταν εκφρασμένο στα εθνικά τους νομίσματα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μόνο δύο χώρες της ΕΕ κατέγραψαν ποσοστό άνω του 50% του δημόσιου χρέους σε ξένο νόμισμα στο τέλος του 2025. Πρόκειται για τη Βουλγαρία, με 75%, εκ των οποίων το 71% σε ευρώ, και τη Ρουμανία, με 53%.

Σημαντικά ποσοστά χρέους σε ξένο νόμισμα καταγράφηκαν επίσης στην Ουγγαρία, με 32%, στην Πολωνία, με 26%, και στη Δανία, με 24%.

Η Eurostat αναφέρει ότι, για όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός ζώνης ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος του χρέους σε ξένο νόμισμα είναι εκφρασμένο σε ευρώ. Συνολικά, πάνω από το 90% του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης στην ΕΕ είναι εκφρασμένο είτε σε ευρώ είτε στο εθνικό νόμισμα των κρατών μελών εκτός ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το φαινομενικό κόστος του δημόσιου χρέους, στις περισσότερες χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, αυτό αυξήθηκε ελαφρώς ή παρέμεινε σταθερό μεταξύ 2024 και 2025.

Το υψηλότερο κόστος καταγράφηκε στη Ρουμανία, με 5,2%, στην Πολωνία, με 4,5%, στην Τσεχία, με 3,1%, και στην Ιταλία, με 3,0%.

Στο χαμηλότερο άκρο της κλίμακας βρίσκονται η Ιρλανδία, με 1,4%, το Λουξεμβούργο, με 1,5%, η Ολλανδία, με 1,7%, η Γερμανία, με 1,8%, καθώς και η Γαλλία, η Φινλανδία και η Σουηδία, με 1,9%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το κόστος του χρέους μειώθηκε το 2025 σε επτά χώρες της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Εσθονία, με -0,8%, στη Σουηδία, με -0,3%, και στην Κροατία, με -0,2%.