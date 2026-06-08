Αύξηση 2% κατέγραψε η συνολική απασχόληση το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Το σύνολο των εργαζομένων κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους υπολογίζεται στα 513.367 άτομα, εκ των οποίων 460.476 ήταν υπάλληλοι και 52.891 αυτοαπασχολούμενοι.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις στην απασχόληση καταγράφηκαν στους τομείς του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, της ενημέρωσης και επικοινωνίας και των κατασκευών.

Αύξηση παρουσίασαν και οι πραγματικές ώρες εργασίας. Για το πρώτο τρίμηνο του 2026 υπολογίζονται στις 238.274 χιλιάδες, σημειώνοντας άνοδο 2,5% σε ετήσια βάση.

Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις στις ώρες εργασίας καταγράφηκαν, επίσης, στους τομείς του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, της ενημέρωσης και επικοινωνίας και των κατασκευών.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά εργασίας διατήρησε θετική πορεία στις αρχές του 2026, με αύξηση τόσο στον αριθμό των απασχολουμένων όσο και στον πραγματικό χρόνο εργασίας.